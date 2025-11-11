Milano ekipa dėl traumos vėl neteko LeDay'aus

Praėjusiame ture į rikiuotę rungtynėse su Stambulo „Anadolu Efes“ sugrįžęs amerikietis vėl susižeidė raumenį ir negalės padėti italų komandai šios dvigubos savaitės metu.
Sugrįžimo mače Z.LeDay‘us buvo surinkęs 25 taškus. Apskritai šiame Eurolygos sezone 31 metų 201 cm ūgio puolėjas per 23 minutes pelno 15,8 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir renka 17,8 naudingumo balo.
