TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milano ekipa dėl traumos vėl neteko LeDay'aus

2025-11-11 15:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 15:20

Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa ir vėl turės verstis be vieno iš savo lyderių Zacho LeDay’aus.

Z.LeDay&#039;us vėl iškrito iš rikiuotės

Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa ir vėl turės verstis be vieno iš savo lyderių Zacho LeDay’aus.

0

Praėjusiame ture į rikiuotę rungtynėse su Stambulo „Anadolu Efes“ sugrįžęs amerikietis vėl susižeidė raumenį ir negalės padėti italų komandai šios dvigubos savaitės metu.

Sugrįžimo mače Z.LeDay‘us buvo surinkęs 25 taškus. Apskritai šiame Eurolygos sezone 31 metų 201 cm ūgio puolėjas per 23 minutes pelno 15,8 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir renka 17,8 naudingumo balo.

