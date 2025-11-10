 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus klubas dėl traumos prarado Bertanį

2025-11-10 12:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 12:08

Dubajaus „Dubai“ komandą toliau šienauja traumos – šįkart iš rikiuotės krenta latvis.

D.Bertanis nežais ilgiau nei mėnesį

Dubajaus „Dubai“ komandą toliau šienauja traumos – šįkart iš rikiuotės krenta latvis.

0

Paskelbta, kad Davis Bertanis patyrė kirkšnies traumą ir negalės žaisti 6–7 savaites. Dėl šios priežasties Eurolygos naujokai ieško papildymo ir derasi su Mattu Ryanu.

M.Ryanas yra žaidęs Bostono „Celtics“, Los Andželo „Lakers“, Minesotos „Timberwolves“, Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Niujorko „Knicks“ gretose.

Puolėjas NBA sužaidė 83 mačus, aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, įmesdavo 3,7 taško ir atkovodavo 0,9 atšokusio kamuolio.

33 metų 210 cm ūgio D.Bertanis Eurolygoje fiksuoja 11 taškų (37,7 proc. tritaškių), 3 atkovotų kamuolių, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 7,9 naudingumo balo vidurkius per 22 minutes.

„Dubai“ neturės šią savaitę dar Džanano Musos, neaišku dėl Mfiondu Kabengeles ir Justino Andersono, bet jau ant parketo pasirodė Aleksa Avramovičius. Penktadienį Dubajaus ekipa namie priims Kauno „Žalgirį“.

