  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ atleido vyr. trenerį

2025-11-09 20:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 20:08

Barselonos „Barcelona" komanda imasi permainų. Oficialiai pranešta, kad klubas atleido Joaną Pennaroyą.

J.Penarroya palieka klubą (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ komanda imasi permainų. Oficialiai pranešta, kad klubas atleido Joaną Pennaroyą.

0

Valdžios kantrybė išseko po pastarųjų nesėkmių, kai Eurolygoje katalonai neturėjo šansų prieš Madrido „Real“, o vietinėje lygoje buvo sutriuškinta Žironos „Basquet“.

Pasak „Marca“ tokia įvykių eiga nėra netikėta – atleidimas svarstomas buvo jau anksčiau.

Prie „Barcelona“ vairo J.Penarroya keitė Rogerį Grimau, kurio projektas taip pat nepasiteisino, kai buvo atsisveikinta su Šarūnu Jasikevičiumi.

Eurolygoje katalonai pasiekė 5 pergales per 9 turus, Ispanijoje – vos 2 per 6 rungtynes.

Kol kas prie komandos varo jį keis Oscaras Orellana.

