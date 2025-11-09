„Barcelona“ atleido vyr. trenerį

Valdžios kantrybė išseko po pastarųjų nesėkmių, kai Eurolygoje katalonai neturėjo šansų prieš Madrido „Real“, o vietinėje lygoje buvo sutriuškinta Žironos „Basquet“.
Pasak „Marca“ tokia įvykių eiga nėra netikėta – atleidimas svarstomas buvo jau anksčiau.
Prie „Barcelona“ vairo J.Penarroya keitė Rogerį Grimau, kurio projektas taip pat nepasiteisino, kai buvo atsisveikinta su Šarūnu Jasikevičiumi.
Eurolygoje katalonai pasiekė 5 pergales per 9 turus, Ispanijoje – vos 2 per 6 rungtynes.
Kol kas prie komandos varo jį keis Oscaras Orellana.
