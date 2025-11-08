 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: neatremiamas „Žalgirio“ planas, kauniečių inovacija ir nuvylęs „El Clasico“

2025-11-08 15:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 15:06

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“: neatremiamas „Žalgirio“ planas, kauniečių inovacija ir nuvylęs „El Clasico“

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios savaitės laidojeaptartas visas 9-tasis turas: Kauno „Žalgirio“ laimėjimas prieš Valensijos klubą, nuvylęs „El Clasico“ mūšis, dviejų pratęsimų trileris Stambule, laukiantys papildymai Eurolygos komandose ir kauniečių kuriama inovacija krepšiniui.

00:00 – puikus „Žalgirio“ planas

19:12 – vilčių neturėjusi PAO

25:35 – ar pasiteisins „Žalgirio“ inovacija

29:50 – kažkoks pozityvas „Fenerbahče“ gretose

34:23 – E.Bryanto karjeros pasirodymas

39:08 – įsibėgėję baskai ir tragiškas L.Vildoza

45:15 – „Bayern“ pergalė Paryžiuje

50:15 – atsipalaidavusi „AS Monaco“

54:34 – dviejų pratęsimų trileris Stambule

1:00:54 – Ž.Obradovičiaus veikusi taktika

1:07:00 – nuvylęs „El Clasico“

