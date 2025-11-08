„Double Dunk“: neatremiamas „Žalgirio“ planas, kauniečių inovacija ir nuvylęs „El Clasico“

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šios savaitės laidojeaptartas visas 9-tasis turas: Kauno „Žalgirio“ laimėjimas prieš Valensijos klubą, nuvylęs „El Clasico“ mūšis, dviejų pratęsimų trileris Stambule, laukiantys papildymai Eurolygos komandose ir kauniečių kuriama inovacija krepšiniui.
00:00 – puikus „Žalgirio“ planas
19:12 – vilčių neturėjusi PAO
25:35 – ar pasiteisins „Žalgirio“ inovacija
29:50 – kažkoks pozityvas „Fenerbahče“ gretose
34:23 – E.Bryanto karjeros pasirodymas
39:08 – įsibėgėję baskai ir tragiškas L.Vildoza
45:15 – „Bayern“ pergalė Paryžiuje
50:15 – atsipalaidavusi „AS Monaco“
54:34 – dviejų pratęsimų trileris Stambule
1:00:54 – Ž.Obradovičiaus veikusi taktika
1:07:00 – nuvylęs „El Clasico“
