  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„El Clasico“ mūšyje Eurolygoje – „Real“ pergalė

2025-11-07 23:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 23:27

Eurolygoje įvyko pirmasis šio sezono Ispanijos „El Clasico“ mūšis. Jame pergalę pasiekė Madrido „Real“ (5/4), kuri dominavo nuo pradžių ir išvykoje 101:92 (34:24, 24:24, 27:21, 16:23) nugalėjo Barselonos „Barcelona“ (5/4) klubą.

Pirmas derbis baigėsi „Real“ pergale (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje įvyko pirmasis šio sezono Ispanijos „El Clasico“ mūšis. Jame pergalę pasiekė Madrido „Real“ (5/4), kuri dominavo nuo pradžių ir išvykoje 101:92 (34:24, 24:24, 27:21, 16:23) nugalėjo Barselonos „Barcelona“ (5/4) klubą.

0

„Real“ rungtynes pradėjo geriau (14:6), o Facundo Campazzo tritaškiai išlaikė priekyje Madrido klubą – 22:16. Iki kėlinio pabaigos „Real“ turėjo jau dviženklę persvarą (34:24).

„Real“ toliau pataikė įspūdingai ir išlaikė kontrolę savo rankose – 44:28. Skirtumas artėjo prie triuškinamos ribos (52:37), tiesa, Janas Vesely bei Willas Clyburnas ėmė jį tirpdyti – 48:56.

Nors laiko buvo dar pakankamai, Trey‘us Lylesas buvo nesustabdomas, o „Real“ dominavo – 68:52. Paskutinis ketvirtis kardinaliai nieko nebekeitė.

Alexas Lenas debiutiniame mače per 4 minutes taškų nepelnė ir dukart prasižengė.

„Barcelona“: Willas Clyburnas 19, Kevinas Punteris 18, Janas Vesely 15, Tornike Shengelia 13 (6 atk. kam., 7 rez. perd.), Nicolasas Laprovittola 10.

„Real“: Trey‘us Lylesas 29 (4/6 trit.), Facundo Campazzo (4/7 trit.) ir Mario Hezonja – po 15, Theo Maledonas 12, Andreasas Felizas 9, Walteris Tavaresas 7 (10 atk. kam.).

