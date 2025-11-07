Traumelės iš rikiuotės išmuštas Tubelis svarstė, kodėl dar nė vienas varžovas neatsidūrė „plakate“

Statistiškai Lietuvos čempionų gretose išsiskyrė trys po 19 naudingumo balų surinkę lyderiai, anksčiausiai šią ribą pasiekė Ąžuolas Tubelis.
Aukštaūgis pasirodė starto penkete ir per 14 minučių surinko 11 taškų (1/3 dvitaškio, 1/3 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 8 atkovotus bei perimtą kamuolį, 2 blokus ir 2 pražangas.
Ą.Tubelio skaičiai galėjo būti ir dar gausesni, bet jį pristabdė užklupę kojos skausmai.
Tikslios problemos lietuvis įvardinti negalėjo, bet pasistengė nuraminti dėl savo galimybių rungtyniauti ir net laukiant dar vienai dvigubai Eurolygos savaitei dairėsi į sekmadienio mačą Kėdainiuose.
„Koncentracija nuo pat pirmų minučių, labai intensyvios rungtynės. Žinome, kaip „Valencia“ mėgsta ir moka bėgti, tad iš šių rungtynių dar labiau pasimokysime, nes tikrai gavome daug lengvų taškų antroje pusėje. Rungtynių pabaigoje, manau, gal mes labiau norėjome. Tie puolime 16 atkovotų kamuolių, visų žaidėjų kritimas ant žemės parodė, kad norime kovoti ir laimėti. Visi iki vieno atidavė viską ir džiugu, kad laimėjome“, – teigė Ą.Tubelis.
– Ši pergalė buvo sunkesnė nei praėjusios savaitės triumfai. Kiek tokios rungtynės grūdina?
– Nežinau, aš čia naujokas. Sezonas dar neįpusėjo ir bus tų kalnelių, blogų rungtynių, gerų – irgi. Kol kas daugelis rungtynių yra gerų ir tikrai visi yra geroje emocijoje, visi pasiruošę, jau galvojame apie kitas rungtynes. Diena po dienos koncentruojamės, nežiūrime labai į priekį ir tai padeda. Visi į treniruotes ateina susikaupę, iš visų jėgų duoda vienas kitam. Tikrai smagu.
– Trečiajame kėlinyje buvote palikęs suolą, ketvirtojo viduryje – grįžote. Kas nutiko?
– Po baudų metimų pajaučiau skausmą. Pasikeičiau, nes galėjau žaisti 90 procentų, bet ne šimtu, tai tiesiog išsiėmiau, kad mane pakeistų tas, kas gali žaisti visu pajėgumu. Nuėjau, pasižiūrėjau, manau, nieko rimto.
– Kur jaučiate skausmą?
– Kojoje kažkur. Čiurna arba aukščiau, pats nežinau.
– Grįžęs buvote pasirengęs žaisti?
– Taip.
– Laukiame to „plakato“, nepavyko per Aleną Smailagičių, per Josepą Puerto – irgi. Kada sulauksime?
– Nežinau. Labai daug dirbu gynyboje, tada žiūriu, kad neužtenka jėgų pašokti. Subaudavo, bet gal per toli atsispyriau. Vis tiek iš to greičio ėjau, apsisukau ir kol kojas susistačiau, gal balanso pritrūko. Įmečiau baudas. Bus dar, kiekvieną sezoną būna.
– Antras kartas, kai pasirodėte starto penkete ir abu kartus gerai startavote gynyboje. Kodėl taip įvyksta?
– Ne vien dėl manęs mes gerai pradedame, visi įsijungia. Yra, kas užpuola pas mus, o mano pranašumas yra, kad galiu susikeisti. Stengiuosi atstovėti. Priklauso nuo žaidimo plano. Šiandien reikėjo neleisti jiems veržtis, nes labai tai mėgsta ir neblogai susitvarkėme, išskyrus kai prasižengėme su taikliu tritaškiu.
– Artėja FIBA „langas“, ar laukiate Rimo Kurtinaičio kvietimo?
– Taip.
– Užsiminėte apie žiūrėjimą iš vienų rungtynių į kitas, tai dažnai kartoja ir Tomas Masiulis. Tokios vertybės ateina iš trenerio?
– Aš jau nuo seniau taip suprantu ir žiūriu, bet, manau, visi čia esame profesionalai. Yra patyrusių žaidėjų, kurie žino dar daugiau ir jie sako taip pat, reiškia reikia taip daryti. Kad ir kaip sunku, nesame durni, žinome, kad skrisime į Dubajų ir Graikiją, bet dabar laukia „Nevėžis“ ir reikia susikaupti tam. Nenuvertiname varžovų.
– Pritrūko dviejų atkovotų kamuolių iki dvigubo dublio. Apmaudu, kad nepavyko užfiksuoti?
– Gerbiamas direktorius sakė lipti ant lentos, stengiuosi tai daryti. Po dviejų kėlinių neturėjau daug kamuolių. Lipau ant lentos, bet dar gausis dešimt tikrai.
– Dėl skausmo su nerimu išeinate iš rungtynių?
– Ne, manau viskas tvarkoje. Laimėjome – laimingas.
