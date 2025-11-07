 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Pergalinga serija tęsiasi: „Žalgiris“ namuose parklupdė ir „Valencia“ ekipą

2025-11-07 21:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 21:50

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai tęsia pergalingą atkarpą Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienio vakarą namuose 86:77 (18:17, 20:18, 23:23, 25:19) nugalėjo „Valencia“ ekipą.

REKLAMA

„Žalgirio“ krepšininkams Eurolygoje tai buvo jau ketvirta pergalė paeiliui, šioje serijoje po žalgiriečių kojomis taip pat atsidūrė „Barcelona“, „Virtus“ ir ASVEL komandos.

Eurolygos vakaras Kaune Kauno „Žalgiris“ – „Valencia“
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolygos vakaras Kaune Kauno „Žalgiris“ – „Valencia“

„Valencia“ taip pat buvo laimėjusi trejas iš eilės rungtynes Eurolygoje, bet viešnagė Kaune seriją sustabdė.

Šiame susitikime „Žalgiriui“ vis dar nepadėjo raumens traumą patyręs Nigelas Williamsas-Gossas.

Sylvainas Francisco, prieš rungtynes atsiėmęs spalio mėnesio MVP apdovanojimą, pelnė 15 taškų, išdalino 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

Po 19 naudingumo balų taip pat rinko Ąžuolas Tubelis (11 tšk., 8 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas (11 tšk., 10 atk. kam.).

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (7 rez. perd.), Maodo Lo 12, Ąžuolas Tubelis (8 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas (10 atk. kam.) – po 11, Arnas Butkevičius 9.

Valencia“: Jaime Pradilla ir Jeanas Montero – po 15, Kameronas Tayloras 14, Omari Moore‘as 11, Matthew Costello 7.

Rungtynių eiga

Vien pirmoje atakoje du „Žalgirio“ lietuvių metimus blokavo Nathanas Reuversas, bet šie netruko atsiteisti – Deividas Sirvydis pataikė iš toli, o Ąžuolas Tubelis įkrovė greitoje atakoje (5:3). Pirmosios penkios minutės sužaistos nerezultatyviomis lygiosiomis – 8:8. Ignas Brazdeikis vos žengęs į aikštę pasižymėjo sėkmingu prasiveržimu, netrukus pridėjo ir tritaškį – 15:12. Tritaškiu su sirena kėlinį uždaryti pavyko Dustinui Slevai – 18:17.

Antrąjį ketvirtį tritaškiais pradėjo Maodo Lo ir Edgaras Ulanovas, bet debiutinius taškus Eurolygoje pelnė Braxtonas Key, rezultatą lygino Matthew Costello dėjimas – 24:24. Solidžiai gynyboje dirbusių žalgiriečių kasą papildė Ą.Tubelio ir D.Slevos tritaškiai – 33:26. Iki ilgosios pertraukos Jeano Montero tritaškis su pražanga ir tolimas M.Costello šūvis pranašumą aptirpdė – 38:35.

Po ilgosios pertraukos „Žalgirio“ atakos nuolat užsitęsdavo iki paskutinės sekundės, bet viena iš jų virto ketvirta N.Reuverso pražanga – 40:39. Varžovams išsiveržus į priekį dėjimu trapią persvarą grąžino Mosesas Wrightas – 44:43. Ambicingas Ą.Tubelio dėjimas buvo sustabdytas pražanga, jis tai pavertė taikliais baudų metimais. Arnas Butkevičius pasižymėjo iš toli, tritaškiu su sirena kėlinį uždarė Maodo Lo – 61:58.

Valensijos ekipai bandant artėti, Ignas Brazdeikis ir A.Butkevičius rinko svarbius taškus – 67:60. S.Francisco tritaškis išlaikė „Žalgirį“ toliau nuo oponentų (72:65), tiesa, Nealas Sako ir D.Thompsonas turėjo atsaką – 69:72. Jaime Pradillai atsakė S.Francisco, bet ispanas vėl buvo tikslus – 75:78. M.Lo smeigė tritaškį (81:75), J.Pradilla tritaškis tikslo nesiekė, o nesportinė pražanga prieš S.Francisco uždarė rungtynes. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

jo
jo
2025-11-07 11:24
Prašymas sirgaliams - paimkite ir su visomis kėdėmis išneškit iš salės komentatorius.
