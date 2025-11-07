Dviejų pratęsimų trileryje – įspūdingas „dizainerių“ triumfas

Milano klubas susitikimą pradėjo puikiai (8:2), bet „Anadolu Efes“ greitai pavijo varžovus ir po pirmojo kėlinio buvo lygu – 16:16. Antrajame ketvirtyje jau Turkijos klubas visą laiką pirmavo ir keliskart turėjo 6 taškų pranašumą, bet įpusėjus dvikovai komandas skyrė vienas tolimas metimas – 36:33.
Po didžiosios pertraukos 5,5 minutės vyko lygi kova (48:48), bet per likusį laiką „Anadolu Efes“ nesugebėjo pelnyti nė taško, o svečiai surinko net 11 ir įgijo dviženklį pranašumą – 59:48.
Savo spurtą „EA7 Emporio Armani“ pratęsė ir ketvirtajame kėlinyje (61:48), tačiau tuo įvykiai toli gražu nesibaigė. Turkijos klubas 7 taškais be atsako pirmiausia priartėjo iki 57:63, o netrukus atkarpa 8:0 leido beveik likviduoti deficitą – 64:66. Nors Zachas LeDay‘us bandė traukti Milano ekipą, likus 14 sekundžių P.J.Dozieris tritaškiu išlygino rezultatą (73:73) ir per likusį laiką nė viena komanda nepasižymėjo.
Pratęsimą Milano ekipa pradėjo dviem tritaškiais (79:73), bet „Anadolu Efes“ atsakė 8 taškais – 80:79. Apsikeitus tiksliomis atakomis, likus 27 sekundėms P.J.Dozieris pelnė svarbius du taškus (84:81), o Shavonas Shieldsas išlygino rezultatą – 84:84. Lemiama ataka buvo nesėkminga ir laukė antras pratęsimas.
Antrajame pratęsime prabėgus 2 minutėms Milano ekipa truktelėjo į priekį – 91:86. Nors „Anadolu Efes“ buvo priartėjusi iki vieno metimo, Sh.Shieldas sumetė svarbius baudų metimus (95:91), varžovai buvo netikslūs ir „EA7 Emporio Armani“ įsirašė pergalę.
„Anadolu Efes“: P.J.Dozieris 34 (4/6 tritaškiai, 34 naud. bal.), Nickas Weileris-Babbas 16 (6 atk. kam., 24 naud. bal.), Ercanas Osmani 14 (7 atk. kam.), Shane‘as Larkinas 12 (2/9 tritaškiai, 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Jordanas Loydas 9 (0/6 tritaškiai).
„EA7 Emporio Armani“: Zachas LeDay‘us 25 (4/6 tritaškiai, 21 min., 28 naud. bal.), Shavonas Shieldsas 24 (6/8 tritaškiai, 5 atk. kam., 30 naud. bal.), Quinnas Ellisas 14, Marko Guduričius 13 (8 atk. kam.), Leandro Bolmaro 10 (6 atk. kam., 5 rez. perd.).
