Nebo gimė sūnus, todėl praleis rungtynes su „Anadolu Efes“

Joshas Nebo po traumos sugrįžo ir sužaidė dvejas Italijos lygos rungtynes bei ketino rungtyniauti prieš „Anadolu Efes“, bet turėjo grįžti į Milaną, nes jo žmona pagimdė sūnų.
Eurolygos sezoną amerikietis pradėjo per 25 minutes įmesdamas po 11 taškų, atkovodamas 5,5 kamuolio, atlikdamas po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdamas po 16 naudingumo balų.
