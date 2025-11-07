 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nebo gimė sūnus, todėl praleis rungtynes su „Anadolu Efes“

2025-11-07 12:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 12:47

Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda penktadienio Eurolygos mače neturės pagrindinio centro.

J.Nebo praleis dar vieną mačą

Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda penktadienio Eurolygos mače neturės pagrindinio centro.

0

Joshas Nebo po traumos sugrįžo ir sužaidė dvejas Italijos lygos rungtynes bei ketino rungtyniauti prieš „Anadolu Efes“, bet turėjo grįžti į Milaną, nes jo žmona pagimdė sūnų.

Eurolygos sezoną amerikietis pradėjo per 25 minutes įmesdamas po 11 taškų, atkovodamas 5,5 kamuolio, atlikdamas po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdamas po 16 naudingumo balų.

