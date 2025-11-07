ATP 250 turnyro Atėnuose finale Djokovičiaus lauks dramatiškai išsigelbėjęs Musetti

Pirmajame pusfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) per 79 minutes 6:3, 6:4 nugalėjo vokietį Yannicką Hanfmanną (ATP-117). Serbas be vargo laimėjo pirmąjį setą, bet antrojo seto pradžioje atsiliko 1:3, kai varžovas realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“. N. Djokovičius deficitą greitai panaikino (3:3), o vėliau laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją, pratęsė spurtą (5:3) ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Serbas pateko į 144-ą ATP turo turnyro vienetų finalą per karjerą. Tai – 4-as rezultatas per istoriją. Visų laikų rekordas priklauso Jimmy Connorsui (164 finalai).
N. Djokovičius pabrėžė, kad vis dar nenusprendė, ar vyks į „ATP Finals“ turnyrą Turine (Italija), nors burtai jau ištraukti.
„Taip, burtus mačiau, bet tai nieko nepakeitė. Aš sprendimą priimsiu po turnyro Atėnuose“, – teigė serbas.
Kitame pusfinalyje italas Lorenzo Musetti (ATP-9) 6:0, 5:7, 7:5 išgyveno dramą prieš amerikietį Sebastianą Kordą (ATP-52).
L. Musetti mačą pradėjo neįtikėtinai, bet antrojo seto antroje pusėje prarado iniciatyvą. Trečiajame sete S. Korda buvo per tašką nuo pergalės, tačiau L. Musetti išsigelbėjo, o kitame geime dar laimėjo varžovo padavimų seriją (6:5). Dvyliktajame geime S. Korda „break pointo“ nerealizavo ir buvo eliminuotas.
Ši pergalė išsaugojo L. Musetti viltis pelnyti paskutinį – 8-ą – tiesioginį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Tai italas padarytų tik tuo atveju, jei iškovotų titulą Atėnuose arba jei serbas N. Djokovičius atsisakytų turimos vietos „ATP Finals“ turnyre.
Finalą šeštadienį nuo 17 val. tiesiogiai transliuos „Go3 Sport Open“ kanalas.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų.
