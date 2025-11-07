Rybakina įveikė Pegulą ir pateko į finalą nepaisydama sveikatos problemų

Pirmajame pusfinalyje Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-6) po permainingos 2 valandų 6 minučių kovos 4:6, 6:4, 6:3 įveikė amerikietę Jessicą Pegulą (WTA-5). Tai buvo trečia E. Rybakinos pergalė prieš J. Pegulą per 6 tarpusavio dvikovas. Neskaičiuojant pralaimėjimo be kovos Lindai Noskovai, E. Rybakina jau yra laimėjusi 10 mačų iš eilės.
Pirmojo seto pradžioje E. Rybakina atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet netrukus J. Pegula realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį sykį persvaros neišbarstė. Antrojo seto pradžioje E. Rybakina turėjo daugybę „break pointų“ ir atitrūko nuo J. Pegulos (3:1). E. Rybakina ramiai pirmavo iki devintojo geimo, kai pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Visgi, J. Pegula iš to nieko nepešė, nes jau kitame geime pati prastai sužaidė paduodama kamuoliuką.
Lemiamą setą J. Pegula pradėjo nuo dviejų iššvaistytų „break pointų“. Vėliau tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o aštuntajame geime E. Rybakina laimėjo dar vieną „break pointą“ ir šį sykį persvaros neiššvaistė.
E. Rybakina atliko 15 neatremiamų padavimų (J. Pegula – 1), bet padarė 67 neišprovokuotas klaidas (J. Pegula – 36).
E. Rybakina po mačo pripažino, kad jaučia peties skausmus, bet tikisi, kad spės atsistatyti iki finalo.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.
