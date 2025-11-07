 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Nickas Kyrgiosas jaučia didelį spaudimą prieš „lyčių mūšio“ mačą su Aryna Sabalenka

2025-11-07 09:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 09:42

Australijos tenisininkas Nickas Kyrgiosas sako jaučiantis spaudimą prieš kontroversišką parodomąjį mačą su pirmąja pasaulio rakete tarp moterų Aryna Sabalenka.

Nickas Kyrgiosas | Scanpix nuotr.

Australijos tenisininkas Nickas Kyrgiosas sako jaučiantis spaudimą prieš kontroversišką parodomąjį mačą su pirmąja pasaulio rakete tarp moterų Aryna Sabalenka.

0

A. Sabalenka ir 2022 m. Vimbldono finalininkas N. Kyrgiosas šią savaitę patvirtino, kad gruodžio 28-ą Dubajuje įvyks „lyčių mūšiui“ skirtas susitikimas.

„Neseniai buvau Honkonge ir daug vyrų žaidėjų sakė: „Žiūrėk, tu atstovauji visus mus.“ Taigi štai ir vėl esu po taikikliu, – Australijos naujienų agentūrai sakė N. Kyrgiosas. – Aš pažįstu situacijas, kai tenka priimti žiniasklaidos spaudimą, bet esu susijaudinęs, kad ir koks būtų rezultatas. Eisiu į aikštę ir parodysiu pasauliui, kad, nors ji tokia gera, ji turi silpnybių.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parodomojo mačo pavadinimas pasiskolintas iš 1973 m. Billie Jean King ir Bobby Riggs dvikovos, kurią B. J. King laimėjo „sausai“ Hjustono „Astrodome“ arenoje.

Per pastaruosius trejus metus dėl riešo ir kelio traumų N. Kyrgiosas sužaidė tik šešis aukščiausio lygio ATP mačus. Jis sakė, kad smūgiuos į mažesnę aikštės pusę – beveik 10 proc. mažesnę nei ta, į kurią taikysis A. Sabalenka – tad jam liks mažiau erdvės laimėti taškus.

REKLAMA

Abu žaidėjai taip pat dalyvaus gruodžio 8 d. Niujorke vyksiančiame parodomajame turnyre, bet ne žaisdami vienas prieš kitą: A. Sabalenka susitiks su Naomi Osaka, o N. Kyrgiosas žais prieš Tommy Paulą.

N. Kyrgiosas teigė, kad A. Sabalenkai rodys visą pagarbą.

„Akivaizdu, kad ji yra potencialiai viena geriausių visų laikų tenisininkių ir ji dar tikrai nėra net priartėjusi prie to, ką gali pasiekti, – sakė jis. – Manau, kad ji laimės dar kelis „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Ji, tiesą sakant, apie šią dvikovą kalba šiek tiek daugiau nei aš, bet esu pasirengęs priimti iššūkį.“

Vis dėlto pripažindamas, kad dauguma sirgalių palaikys A. Sabalenką, N. Kyrgiosas priminė savo karjeros pasiekimą, kuris jį įtraukia į retą žaidėjų grupę – tuos, kurie yra įveikę visus vadinamuosius „Didžiojo ketverto“ narius: Novaką Djokovičių, Rafaelį Nadalį, Rogerį Federerią ir Andy Murray.

„Žiūrėk, esu labai užtikrintas, – sakė N. Kyrgiosas. – Turiu omenyje tai, kad per visą istoriją yra vos 16 žmonių, kurie įveikė „Didįjį trejetą“ ir „Didįjį ketvertą“. Esu pakankamai užtikrintas, bet tuo pačiu labai gerai suprantu, kad ji pavojinga.“

Nors dėl ilgos pertraukos jo reitingas nukritęs iki 652-osios vietos, 30-metis australas sakė esąs tikras, kad po mėnesio bus pakankamai geros fizinės formos.

„Būsiu pasirengęs, – sakė jis. – Jaučiuosi gerai.“

