  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„WTA Finals“ turnyre paaiškėjo abi pusfinalio poros

2025-11-06 22:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 22:58

Rijade (Saudo Arabija) ketvirtadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

Cori „Coco“ Gauff | Scanpix nuotr.

Rijade (Saudo Arabija) ketvirtadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

0

Steffi Graf vardo grupės trečiajame ture antrą pergalę pasiekė amerikietė Jessica Pegula (WTA-5). Ji vos per 64 minutes 6:2, 6:3 nugalėjo italę Jasminę Paolini (WTA-8), kuri patyrė trečią nesėkmę ir dar prieš mačą žinojo, kad šansų patekti į pusfinalį neturi. Tuo tarpu J. Pegulai ši pergalė užtikrino vietą pusfinalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Pegula dvikovą pradėjo nuo dviejų laimėtų varžovės padavimų serijų, o J. Paolini vienintelio „break pointo“ šeštajame geime nerealizavo. Antrajame sete amerikietė tęsė savo dominavimą, laimėjo dar dvi varžovės padavimų serijas, o J. Paolini daugiau „break pointų“ neturėjo.

Kitame mače titulą gynusiai amerikietei Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) reikėjo pergalės per 2 setus prieš reitingo lyderę Aryną Sabalenką. Visgi, pirmajame sete amerikietė prisižaidė, o vėliau paleido varžovę į priekį ir pralaimėjo rezultatu 6:7 (5:7), 2:6.

C. Gauff pirmajame sete 2 kartus išbarstė 2 geimų pranašumą (2:0, 2:2, 4:2, 5:5). Pratęsime amerikietė taip pat švaistė persvarą (3:1, 4:4), o vėliau paleido varžovę į priekį, pralaimėjo setą ir tada praktiškai prarado viltis patekti į pusfinalį.

Antrajame sete A. Sabalenka greitai atitrūko nuo varžovės. C. Gauff ketvirtajame geime bandė pristabdyti A. Sabalenką, bet nerealizavo „break pointo“ (0:4). Vėliau A. Sabalenka kiek atsipalaidavo ir pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4), tačiau C. Gauff tuo tinkamai nepasinaudojo, nes septintajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu.

Pusfinalyje J. Pegula žais su Kazachstano atstove Elena Rybakina (WTA-6), o A. Sabalenka – su JAV atstovaujančia Amanda Anisimova (WTA-4).

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

