Buvusi 7-oji pasaulio raketė ieško vaikino: svarbiausia ūgis ir finansinis stabilumas

„Kol kas dar esu profesionali žaidėja, bet visai norėčiau tapti tradicine žmona. Jau išgyvenau savo, kaip „bosės“, laikotarpį. Dabar tik noriu auginti vištas, suktis namuose, kepti duoną, auginti šunis ir, tikėkimės, sulaukti vaikų. Jei meluosi apie savo ūgį, tada tiesiog palik mane ramybėje. Čia nėra vietos žemaūgiams“, – rėžė D. Collins.
Vėliau ji pateikė atsaką vienam iš vyriškių, kuris jai parašė asmeninę žinutę: „Pasakysiu paprastai. Jei esi pakankamai „kietas“, jog rašytum man asmeninę žinutę, tai visų pirma pridėk naujausią informaciją apie savo banko sąskaitos likutį“.
D. Collins yra pažymėjusi, kad jei pažinčių programėlės jai nepadės, tada ji svarstys apie dalyvavimą realybės šou „Viengungė“.
D. Collins baigti karjerą planavo dar pernai, bet vėliau pakeitė nuomonę.
„Pastaraisiais mėnesiais ne tik gydžiausi tam tikras traumas, bet ir vaikščiojau pas specialistus, norėdama išsiaiškinti, koks kelias sukurti šeimą man būtų tinkamiausias. Kova su endometrioze yra didelis iššūkis daugeliui moterų. Aš vis dar bandau padaryti ir tikiu, kad man tai pavyks. Visiškai pasitikiu tais žmonėmis, su kuriais dirbu. Tiesiog viskas užtruks ilgiau nei tikėjausi. Tai reiškia, kad mano karjera tenise dar nebaigta. 2025 m. grįšiu į WTA turą“, – pernai rašė D. Collins.
D. Collins per karjerą teniso kortuose yra uždirbusi beveik 10,3 mln. JAV dolerių. Amerikietė yra laimėjusi 4 WTA turo vienetų turnyrus, tarp kurių – ir WTA 1000 turnyrą pernai Majamyje (JAV). Per karjerą amerikietė yra nugalėjusi daugybę elitinių žaidėjų: Igą Swiatek, Ashleigh Barty, Venus Williams, Eleną Rybakiną, Angelique Kerber ir kitas.
