  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ žaidėjas Wesley Fofana devintą kartą įkliuvo už pavojingą vairavimą: skirta bauda ir draudimas sėsti prie vairo

2025-11-01 17:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 17:31

Londono „Chelsea“ gynėjas Wesley Fofana išvengė kalėjimo bausmės, nors buvo užfiksuotas pavojingai vairuojantis savo „Lamborghini“. Tai jau devintas prancūzo vairavimo pažeidimas, o šiuo metu jis ir taip turi galiojantį draudimą vairuoti iki 2027 m. gegužės. Pastaraisiais metais traumų kamuojamas W. Fofana šiame 2025–2026 m. sezone spėjo sužaisti penkeriose rungtynėse, iš jų trijose – „Premier“ lygoje.

Wesley Fofana | „Stop“ kadras

0

Kaip rašo „The Sun“, W. Fofana buvo nufilmuotas, kai viršijo greitį ir manevravo tarp automobilių. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo registratoriumi, o įrašas pateiktas teismui. Nors 25-erių „Chelsea“ futbolininkas išvengė laisvės atėmimo bausmės už savo devintą pažeidimą, jam paskirtos 300 valandų neatlygintinos visuomeninės tarnybos.

Be to, jam pritaikytas naujas 18 mėnesių vairavimo draudimas, nors ankstesnis leidimo sustabdymas ir taip galioja iki 2027 m. gegužės. Prancūzui taip pat nurodyta sumokėti vos 85 svarus teismo išlaidų ir 114 svarų mokestį.

Apygardos teisėja Julie Cooper teismo posėdyje griežtai sukritikavo W. Fofaną dėl netinkamo pavyzdžio jaunimui, kuris žavisi profesionaliais futbolininkais.

„Akivaizdu, kad suprantate, jog daug jaunų žmonių jus seka ir nori būti kaip jūs. Tai yra dalis šio gyvenimo būdo. Tačiau jie negalės sau leisti tokių brangių automobilių su visomis jų saugumo sistemomis ir gali atsirasti koks 17-metis, ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą, kuris pamanys, kad gali jus pamėgdžioti. Jie nesugebės suvaldyti automobilio, atliks kvailus manevrus ir žus. Turite būti daug atsakingesnis dėl savo elgesio“, – sakė J. Cooper.

