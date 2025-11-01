 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Baltijos čempionate „Energija“ šventė trečią pergalę

2025-11-01 17:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 17:19

Šeštadienį OHL Baltijos čempionate pergalę iškovojo Elektrėnų „Energija“, kuri svečiuose 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) palaužė „Riga HS“ jaunimo komandą.

Elektrėnų „Energija“ | Klubo nuotr.

Šeštadienį OHL Baltijos čempionate pergalę iškovojo Elektrėnų „Energija“, kuri svečiuose 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) palaužė „Riga HS“ jaunimo komandą.

1

Tai buvo trečioji „Energijos“ pergalė per 13 rungtynių.

Antrajame kėlinyje „Energiją“ į priekį išvedė Egidijus Binkulis (25:19 min., rez. perd. Karolis Krasilnikovas ir Nazaras Ružnikovas), išnaudojęs kiekybinę persvarą. Visgi antrojo kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino Lenardas Janis Sprieslis (39:26 min.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo kėlinio pradžioje Paulius Rumševičius (43:20 min., rez. perd. Dovydas Laimutis ir K. Krasilnikovas) sugrąžino svečiams minimalią persvarą, o galiausiai įvartį į tuščius vartus įmušė Matthew Gouldas (58:00 min., rez. perd. Aivaras Bendžius ir P. Rumševičius).

„Energija“ atliko 27 smūgius į vartus, tuo tarpu Rygos komanda – 26.

Su 7 taškais „Energija“ toliau rikiuojasi septintoje vietoje, tuo tarpu Rygos ekipa su 3 taškais žengia aštuntoje vietoje.

Kitas rungtynes „Energija“ žais lapkričio 12-ą dieną prieš vienus iš lygos lyderių „Zemgale/LBTU“ komandą.

