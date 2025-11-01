Baltijos čempionate „Energija“ šventė trečią pergalę

Tai buvo trečioji „Energijos“ pergalė per 13 rungtynių.
Antrajame kėlinyje „Energiją“ į priekį išvedė Egidijus Binkulis (25:19 min., rez. perd. Karolis Krasilnikovas ir Nazaras Ružnikovas), išnaudojęs kiekybinę persvarą. Visgi antrojo kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino Lenardas Janis Sprieslis (39:26 min.).
Trečiojo kėlinio pradžioje Paulius Rumševičius (43:20 min., rez. perd. Dovydas Laimutis ir K. Krasilnikovas) sugrąžino svečiams minimalią persvarą, o galiausiai įvartį į tuščius vartus įmušė Matthew Gouldas (58:00 min., rez. perd. Aivaras Bendžius ir P. Rumševičius).
„Energija“ atliko 27 smūgius į vartus, tuo tarpu Rygos komanda – 26.
Su 7 taškais „Energija“ toliau rikiuojasi septintoje vietoje, tuo tarpu Rygos ekipa su 3 taškais žengia aštuntoje vietoje.
Kitas rungtynes „Energija“ žais lapkričio 12-ą dieną prieš vienus iš lygos lyderių „Zemgale/LBTU“ komandą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!