  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai

2025-10-30 12:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 12:52

Lapkričio 6 – 8 dienomis Elektrėnuose įvyksiančiame tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) pirmą kartą rengiamo Tautų taurės turnyro „Oranžinėje“ grupėje kovos Ukrainos, Rumunijos ir Lietuvos komandos.

Mindaugas Kieras | hockey.lt nuotr.

Lapkričio 6 – 8 dienomis Elektrėnuose įvyksiančiame tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) pirmą kartą rengiamo Tautų taurės turnyro „Oranžinėje“ grupėje kovos Ukrainos, Rumunijos ir Lietuvos komandos.

0

Turnyre bus paminėtas žuvusio ledo ritulininko, buvusio Lietuvos rinktinės kapitono Mindaugo Kiero vardas. Prieš pirmąsias turnyro rungtynes, lapkričio 6 dieną, 18.30 val., kuriose susitiks Ukraina ir Lietuva, įvyks M. Kiero pagerbimo ceremonija ir į Elektrėnų ledo rūmų palubes pakils M. Kiero 3-ečiu numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai.

M. Kieras ledo ritulio karjerą pradėjo gimtuosiuose Elektrėnuose. Iš gimtojo miesto komandos vėliau gynėjas pakėlė sparnus į užsienį ir turėjo ilgametę sėkmingą karjerą keliose šalyse.

Buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas M. Kieras per 20 metų nė karto nepraleido Lietuvos rinktinės kovų pasaulio čempionatuose ir sužaidė 100 rungtynių.

Tautų taurės turnyre be Ukrainos – Lietuvos dvikovos, lapkričio 7 dieną, 18:30 val., susitiks Rumunija – Ukraina, o lapkričio 8 dieną, 18:30 val., žais Lietuva – Rumunija.

