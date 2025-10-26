Itin atkakliose rungtynėse Baltijos čempionate – skaudus „Hockey Punks – Mototojos“ pralaimėjimas čempionams

Šeimininkams įvarčius pelnė: Luke Fox Kutkevičius (28:40, Aleksas Maunula, Jani Tapani Siekinenas, 36:55, Ilja Četvertakas, A.Maunula), J. T. Siekinennas (44:43, Povilas Verenis), Povilas Verenis (47:54, A.Maunula, Laisvydas Kudrevičius).
Varžovų gretose pasižymėjo: Janis Zemitis (22:14), Gintas Meija (28:03, 50:12), Kasparas Zieminšas (48:09), Kristeris Ansonas (56:25).
Latviai ilgai ieškojo galimybės išsiveržti į priekį ir tą padarė tik antrajame kėlinyje pelnydami du įvarčius. Tačiau pakiliai žaidę vilniečiai gana greitai atstatė lygybę.
Trečiajame kėlinyje jau šeimininkai dviem įvarčiais pabėgo 4:2 ir pradėjo kvepėti sensacija.
Tačiau patyrusių Latvijos rinktinės žaidėjų vedini svečiai įjungė aukščiausią pavarą ir buvęs olimpietis G. Meija išlygino rezultatą.
„Mogo/RSU“ išsiveržė į priekį žaisdami daugumoje, kai neatremiamu smūgiu į devyniukę pasižymėjo Latvijos jaunimo rinktinių lygio ragavęs K. Ansonas.
Vilniečiai ir šioje situacijoje nesutriko, žaidė be vartininko ir sukūrė pora puikių progų išlyginti rezultatą, tačiau pritrūko taiklumo ir komanda liko be taškų.
Šeimininkai į varžovų vartus metė 28 kartus, svečiai tą darė 43 sykius.
„Mes tikrai žaidėme gerai, gal rungtynių pabaigoje buvome kiek lėtesni, bet po 6 rungtynių per pastarąsias 10 dienų mes atrodėme visai gerai“,– po rungtynių sakė du įvarčius pelnęs L. F. Kutkevičius.
Kitas rungtynes „Hockey Punks – Mototoja“ žais išvykoje lapkričio 12 dieną prieš Liepojos ledo ritulio komandą. Po savaitgalį Rygos HS „Riga“ (Latvija) pelnytų taškų dviejose rungtynėse su Estijos HC „Panter“ komanda, Vilniaus klubas nusirito į paskutinę čempionato vietą.
