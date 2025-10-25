Faustas Nausėda prisidėjo prie „Pyry“ pergalės Suomijoje, Dovydas Jukna buvo pastebimas Kanadoje

„Ilves“ (18 tšk.) šoktelėjo į 13-ą vietą tarp 16 ekipų.
Šveicarijos stipriausioje lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje 2:5 turėjo pripažinti „HC Ambri-Piotta“ pranašumą. Lietuvis žaidė 10 min. 1 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį. Šių rungtynių pradžia vėlavo 35 minutes, nes „Servette“ žaidėjai buvo įstrigę kamščiuose.
„Servette“ (30 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 14-os komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Aukščiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda savo arenoje 2:5 nusileido Liptovsky Mikulašo „HK 32“. Lietuvis žaidė 18 min. 9 sek., 2 kartus smūgiavo į vartus, atliko 2 jėgos veiksmus ir blokavo 1 smūgį.
„HK Spišska Nova Ves“ (17 tšk.) 12-os klubų pirmenybėse užima 9-ą poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda 5:2 išsivežė pergalę iš „Ketteros“ teritorijos. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 21 iš 23 varžovų smūgių į vartus.
„Pyry“ (11 tšk.) laimėjo antras rungtynes paeiliui, bet vis dar rikiuojasi paskutinė – 10-a.
Norvegijos antroje lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio namuose po pratęsimo 2:1 išplėšė pergalę prieš „Ski Elite“.
„Gruner“ (15 tšk.) pakilo į 2-ą vietą, o Haldeno „Comet“ (7) su Pauliumi Gintautu yra priešpaskutinė – 7-a.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, savo arenoje 4:2 pranoko „Toledo Walleye“. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus.
„Bloomington Bison“ (3 tšk.) Vakarų konferencijoje šoktelėjo į 7-ą poziciją tarp 15 ekipų.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda svečiuose 2:1 palaužė „Herford Ice Dragons“ pasipriešinimą. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus, laimėjo 15 iš 24 ritulio išmetimų bei gavo 2 baudos min.
„Hammer Eisbaren“ (13 tšk.) Šiaurės konferencijoje pakilo į 6-ą vietą tarp 11 klubų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika savo arenoje 1:5 pralaimėjo prieš „Evansville Thunderbolts“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
„Quad City Storm“ (0 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ komanda svečiuose 2:5 neatsilaikė prieš „Baie-Comeau Drakkar“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, kartą smūgiavo į vartus, pasižymėjo 2 jėgos veiksmais bei gavo 2 baudos min.
„Rimouski Oceanic“ (13 tšk.) rikiuojasi 6-oje vietoje tarp 10-ies Rytų konferencijos komandų.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „Moose Jaw Warriors“.
„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje užima priešpaskutinę – 10-ą – vietą.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais savo arenoje 3:2 įveikė „GCK Lions“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.
Ženevos „Futur Hockey“, kurios garbę gina Tadas Šližys, namuose 2:5 nusileido „HC Ambri-Piottai“. Lietuvis nepasižymėjo.
Dovydas Norus gavo 2 baudos min., o jo atstovaujama „EHC Kloten“ komanda savų fanų akivaizdoje 4:6 nusileido „EHC Biel-Bienne Spirit“. „LHC Academy“ be Beno Andrejausko savo arenoje 1:2 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“.
„Fribourg-Gottern Young Dragons“ (32 tšk.) užima 4-ą vietą, „EHC Kloten“ (21) – 10-ą, „LHC Academy“ (21) – 11-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.
