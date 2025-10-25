Vilniuje „Hockey Punks – Mototoja“ priims svečius iš Kyjivo

Šią savaitę – antrosios rungtynės iš trijų
Ketvirtadienį namuose mūsiškiai nusileido „Liepaja“ komandai rezultatu 1:6. Nepaisant solidaus skirtumo rungtynių eigoje lietuviai turėjo ne mažiau progų nei svečiai, tačiau Latvijos pajūrio komandos vartininkas 18-metis Rodionas Pronskis buvo nepramušamas, o kai tik pasitaikydavo galimybė žaisti kiekybinėje daugumoje, latviai iš karto pranašumu pasinaudodavo. Apie apylygią rungtynių eigą patvirtina ir metimų į vartus statistika – „Liepaja“ atakavo vartus 20 kartų, vilniečiai – 17.
Šiose rungtynėse „Hockey Punks – Mototoja“ komandoje debiutavo gynėjas iš Suomijos Jani Tapani Siekkinenas. Be rungtyniavimo gimtojoje šalyje du sezonus Danijos aukščiausioje lygoje patirties turintis legionierius mano, kad kokybės jo žaidime dar trūksta, bet yra nusiteikęs optimistiškai.
„Jaučiausi, kad buvo tikrai smagu žaisti mano pirmasias sezono rungtynes. Liepojos komanda žaidė kietai nuo pradžių, bet mes nenusileidome. Manau, nuo antrojo kėlinio turėdamas ritulį pradėjau jaustis komfortiškiau. Bet šiaip nesu patenkintas savo žaidimu. Tikiu, kad ateinančiose rungtynėse mano pasirodymas bus geresnis. Mūsų pastangos buvo geros ir tikiu, kad ateityje iškovosime pergalių. Šiandien ir sekmadienį (prieš Rygos „Mogo“ – aut.past.) žaidžiame rungtynes – dvi puikios galimybės patobulėti“.
Problemos gynyboje ir nerealizuotos progos
Legionierius iš Suomijos pastiprino „Hockey Punks – Mototojos“ gynybos grandį, kurioje pastaruoju metu dėl traumų ir asmeninių priežasčių negali rungtyniauti Lietuvos rinktinės kandidatai Tomašas Krukovskis ir Domas Janušonis. Tikimąsi, kad jiems sugrįžus susitvarkys ir žaidimas kiekybinėje mažumoje – kol kas pagal šį rodiklį Lietuvos komanda yra paskutinė lygoje. Žaidimas puolime dažnai atrodo neprastai, tačiau yra problemų su susikurtų progų realizavimu tiek lygiose sudėtyse, tiek žaidžiant daugumoje. Kol kas vilniečiai OHL Baltijos lygoje iškovojo vieną pergalę, tačiau teisybės dėlei reikia pasakyti, kad daug rungtyniauta su turnyrinės lentelės viršuje besirikiuojančiomis komandomis.
Šiandienos rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
