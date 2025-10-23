Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Liepojos klubui

2025-10-23 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 22:32

Baltijos ledo ritulio čempionate namų rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pasiūlė kovingą ledo ritulį, tačiau Liepojos ledo ritulio klubas (Latvija) atsakė geresniu taiklumu ir nuskriaudė aikštelės šeimininkus rezultatu 1:6 (0:1, 0:3, 1:2).

Rungtynių akimirka | hockey.lt nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionate namų rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pasiūlė kovingą ledo ritulį, tačiau Liepojos ledo ritulio klubas (Latvija) atsakė geresniu taiklumu ir nuskriaudė aikštelės šeimininkus rezultatu 1:6 (0:1, 0:3, 1:2).

REKLAMA
0

Vienintelį šeimininkų įvartį įmušė Povilas Verenis (50:39), Dominykas Motiejūnas, Aleksas Maunula).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos komandai įvarčius pelnė: Karlis Ozolinšas (15:17, 22:00, 33:28), Valteris Niedrajs (29:44, 51:57) ir Endijs Butans 43:07). Liepojos klubo lietuvis Dominykas Sadauskas kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

REKLAMA
REKLAMA

Apylygėje dvikovoje geresnę pavojingų momentų realizaciją pademonstravo svečiai.

Tik prieš šį sezoną atkurta Liepojos ekipa geriau išnaudojo susikurtus momentus ir pelnytai nugalėjo, nors ir šeimininkai stengėsi nenusileisti varžovams kuriant pavojingus momentus.

REKLAMA

Prieš šias rungtynes Vilniaus komanda pasistiprino gynėju iš Suomijos Janiu Tapaniu Siekkinenu, kuris yra sužaidęs daugiau nei 200 rungtynių Suomijos antroje pagal pajėgumą „Mestis“ lygoje.

Vilniečiai į varžovų vartus metė 17 kartų, svečiai – 20.

„Rungtynės tikrai neblogos, varžovams nenusileidome greičiu. Niekada neminiu teisėjų, tačiau teisėjai tikrai šiandien padarė blogų sprendimų – į vieną pusę nedavė, į kitą davė. Progų tikrai nemažai turėjom, kiek žaidėm rungtynių tiek progų neturėjom, kiek šiandien turėjom. Žaidėm geriau, tačiau vis pralaimim. Manau kitos rungtynės bus geresnis“, – sakė vilniečių komandos vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų