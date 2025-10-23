„Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Liepojos klubui

Vienintelį šeimininkų įvartį įmušė Povilas Verenis (50:39), Dominykas Motiejūnas, Aleksas Maunula).
Latvijos komandai įvarčius pelnė: Karlis Ozolinšas (15:17, 22:00, 33:28), Valteris Niedrajs (29:44, 51:57) ir Endijs Butans 43:07). Liepojos klubo lietuvis Dominykas Sadauskas kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
Apylygėje dvikovoje geresnę pavojingų momentų realizaciją pademonstravo svečiai.
Tik prieš šį sezoną atkurta Liepojos ekipa geriau išnaudojo susikurtus momentus ir pelnytai nugalėjo, nors ir šeimininkai stengėsi nenusileisti varžovams kuriant pavojingus momentus.
Prieš šias rungtynes Vilniaus komanda pasistiprino gynėju iš Suomijos Janiu Tapaniu Siekkinenu, kuris yra sužaidęs daugiau nei 200 rungtynių Suomijos antroje pagal pajėgumą „Mestis“ lygoje.
Vilniečiai į varžovų vartus metė 17 kartų, svečiai – 20.
„Rungtynės tikrai neblogos, varžovams nenusileidome greičiu. Niekada neminiu teisėjų, tačiau teisėjai tikrai šiandien padarė blogų sprendimų – į vieną pusę nedavė, į kitą davė. Progų tikrai nemažai turėjom, kiek žaidėm rungtynių tiek progų neturėjom, kiek šiandien turėjom. Žaidėm geriau, tačiau vis pralaimim. Manau kitos rungtynės bus geresnis“, – sakė vilniečių komandos vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.
