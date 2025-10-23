„Arsenal“ įtvirtino sutartį su supertalentu Maxu Dowmanu, aplenkdamas didžiausius Europos klubus

Jis pasirašys stipendijos sutartį ir artimiausiu metu taps pilnaverčiu akademijos žaidėju. Kai futbolininkui 2026 m. gruodžio 31 d. sulauks 17 metų, jam bus pasiūlyta pirmoji profesionali sutartis, kuri jau dabar yra įtraukta į proceso planą.
Anglijos žiniasklaida M. Dowmaną vadina vienu įspūdingiausių savo kartos talentų, o jis jau spėjo patekti į istoriją – rugpjūtį rungtynėse su „Leeds United“ jis debiutavo „Premier“ lygoje būdamas vos 15 metų ir 235 dienų amžiaus, tapdamas antru jauniausiu žaidėju klubo istorijoje po Ethano Nwaneri.
Nors jaunuolis sulaukė pelningų pasiūlymų iš „Manchester City“, „Chelsea“ bei kelių Europos grandų, jo pasirinkimas buvo kategoriškas – tęsti kelią „Arsenal“. Derybas su klubu tiesiogiai vedė M. Dowmano tėtis, o šeima, nuo seno palaikanti „kanonierius“, pabrėžė, kad finansiniai motyvai jiems nesvarbūs.
„Maxas visą laiką norėjo likti „Arsenale“. Tai jo klubas, jo vaikystės svajonė.“ – rašoma šeimos komentare „The Athletic“.
Pagal dabartinį susitarimą Dowmanas nuo sausio pereis iš mokyklinio kontrakto į akademinį ir bus registruotas kaip stipendininkas dvejų metų laikotarpiui. Tai užtikrins jo buvimą klube iki pilnametystės, o tuo metu „Arsenal“ galės iš anksto suderinti profesionalų kontraktą, įsigaliosiantį jo 17-ojo gimtadienio dieną.
