TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Slotas po pergalės prieš „Eintracht“ išreiškė susirūpinimą dėl Isako fizinės būklės

2025-10-23 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 12:38

„Liverpool“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse svečiuose 5:1 nugalėjo Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus ir nutraukė ketverių pralaimėtų susitikimų seriją. Anglijos klubo vyriausiasis treneris Arne Slotas po iškovotos pergalės nerimavo dėl Alexanderio Isako fizinės formos.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

0

„Alexanderis buvo priverstas palikti aikštę prieš antrojo kėlinio pradžią. Tai nėra tas dalykas, kurio įprastai paprašai. Jis pajuto diskomfortą kirkšnyje, tad tikimės, kad situacija nėra labai bloga. Jei jis iškristų iš rikiuotės ir nežaistų keletą savaičių, tai stumteltų jį atgal.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai jis atvyko, jis buvo tik šiek tiek pasitreniravęs. Gali ruošti žaidėjus futbolui, kuris vyksta kartą per savaitę, bet jei žaidi „Liverpool“, tai rungtynės vyksta kas tris rungtynes arba įprastai tris kartus per aštuonias dienas. Bandai juos paruošti tai programai, bet tai padaryti ne visada taip lengva, jei neturėjai pasiruošimo artėjančiam sezonui. Mes bandėme tai padaryti. Jis praleido pasiruošimą sezonui ir ilgą laiką nesitreniravo su komanda“, – pripažino strategas.

„Liverpool“ artimiausias rungtynes žais spalio 25-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Brentford“ futbolininkais.

