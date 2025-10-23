Atlikėjas Lukas Pilkauskas surengė neeilinį pasirodymą: „Tarsi įsivaizduočiau vaikystėje“

Vis labiau populiarėjantis Lukas Pilkauskas savo gerbėjus nustebino akustiniu pasirodymu ant plausto, plaukiančio vidury Nemuno. Tokiu būdu prisijungęs prie unikalaus projekto „Live on Water“ žinomas atlikėjas ir dainų autorius nutarė išreikšti dėmesingumą Nemuno ekologinei būklei.
Gamta – ne vien tik įkvėpimo šaltinis
Ne vienoje Luko dainoje galima išgirsti pačių įvairiausių gamtos motyvų. Tačiau ir pats atlikėjas gamtą suvokia ne tik kaip įkvėpimo šaltinį, bet ir vietą, kur gali pabėgti nuo skubančio pasaulio.
„Gamta man yra artima. Visada labai traukė prie gamtos, kai yra proga, stengiuosi ištrūkti iš miesto reikalų“, – pasakoja L. Pilkauskas.
Atvykęs į filmavimą netoli Druskininkų, atlikėjas net nežinojo, ko tikėtis. Tačiau viskas išėjo net geriau nei galėjo įsivaizduoti:
„Atvykdamas nežinojau, ko tikėtis. Ten buvo savadarbis plaustas, su stogeliu. Viskas iš medžio – taip jaukiai, gražiai. Tarsi įsivaizduočiau vaikystėje, kai norėjosi su draugais susiręsti medinį laivelį ir į upę pasileisti plaukti“, – patirtimi dalijasi Lukas.
Dėmesys Nemuno būklei
Be L. Pilkausko „Live on Water“ projekte savo akustinius kūrinius pristatė Vaidas Baumila, Gabrielė Vilkickytė ir Kazimieras Likša. Projekte dar dalyvaus Rūta Loop, Baltos varnos, grupė Biplan.
Projektą inicijavusio labdaros ir paramos fondo „Nemunas 2.0“ įkūrėjo Arnoldo Vasiliausko teigimu, tokiu kūrybišku ir melodingu būdu siekiama atkreipti dėmesį į didžiausią Lietuvos upę Nemuną kankinančias problemas.
„Live on Water“ – ne tik žingsnis į kultūros skatinimą, bet ir bendruomeniškumo stiprinimą bei įkvėpimą kiekvieną įsitraukti į upių apsaugą. „Nemunas 2.0“ – tai paramos fondas, kuris siekia atkreipti dėmesį į Nemuno ekologines problemas – ne per konfrontaciją, o per švietimą, kultūrą ir bendruomenės įtraukimą. Vienas tokių būdų – jautrus ir kultūriškai artimas „Live on Water“ projektas, kuriame muzika ir pokalbiai padeda kalbėti apie tai, kas iš tiesų svarbu: mūsų santykį su upe, gamta ir vieni kitais“, – teigia A. Vasiliauskas.
Visą pokalbį su L. Pilkausku išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
