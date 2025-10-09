Raminta Naujanytė-Bjelle supyko ant vyrų: kodėl jie taip kreipiasi į moteris?

Kūrinį įkvėpė šiomis dienomis vėl išryškėjęs „diedų“ elgsenos stereotipas – patriarchalinis požiūris, kai bandoma menkinti individualų balsą, nubrėžti menininkams kryptis ir riboti jų kūrybinę laisvę.
„Neplanavau šios dainos išleisti dabar, tačiau dabartinė situacija kultūros sektoriuje paskatino tai padaryti. Vis dar gyvas „diediškas“ požiūrio būdas verčia susimąstyti, kas yra menas ir kokių tikslų turėtų siekti menininkai. Socialinės, pilietinės aktualijos mane įkvepia kalbėti šiomis temomis. Tai tarsi pelėsinė demagogija, bandanti mus bloškti kelis dešimtmečius atgal. Man rūpi, ir aš kalbu apie tai“, – sako Bjelle.
Autorė priduria, kad pirmieji dainos posmai – tai perfrazuotos, bet gyvenime girdėtos frazės.
„Tai nepatogi tiesa: per pastaruosius metus ne kartą esu išgirdusi kreipinį „mergaite“. Po tokio žodžio bet kokia mano išsakyta mintis ar idėja tarsi numenkdavo, būdavo priimama nerimtai. Nors gali atrodyti, jog daina kalba tik iš moters perspektyvos, taip nėra – jei vyrą kasdien vadintų „berniuk“, efektas būtų ne mažiau žeminantis“, – pasakoja atlikėja.
Vaizdo klipo režisierius, operatorius ir idėjos autorius – Kęstutis Meliauskas. Klipo centre – du personažai, kuriuos įkūnija aktoriai Ainis Storpirštis ir Vaidas Maršalka. Pasak režisieriaus, jie atspindi žmones, įstrigusius iliuzijose: „Norėjau parodyti, kaip žmogus, praradęs vidinę atramą, bando kabintis į netikrus simbolius – medalius, kurie tėra blizgantys niekai. Tai metafora apie primetamą tiesą ir tuščius bandymus pasirodyti stipresniam už kitus“.
„Mergaite“ – socialinio popso stiliaus kūrinys, atskleidžiantis ne tik šiuolaikinių moterų patirtis, bet ir platesnį visuomenės sąmonės lauką. Tai daina apie laisvę būti, apie individualumą ir apie tai, kad žmonėms nereikia „auklėtojų“, kurie giliai viduje atrodo nelaimingi ir nusivylę savo patirtimis.
