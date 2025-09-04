Burleskos šokėja Morta Smit – kodėl tai ne tas pats kas striptizas ir kokie iššūkiai laukia šokant taurėje

Morta Smit pasakoja apie milžiniškos taurės kūrimo procesą, neglamūrinius užkulisius.
„Tai ilgai brandinta svajonė, kuri tapo realybe. Lietuvoje tokio sumanymo iki šiol nebuvo, tad tikiu, kad ši taurė ne tik praplės burleskos scenos galimybes, bet ir taps simboliu, kad esame pasirengę kurti aukščiausio lygio pasirodymus“, – teigia šokėja.
Laidoje burleskos šokėja palietė daug temų – nuo įkvėpimo ir pasitikėjimo savimi iki techninių klausimų apie įlipimą ir išlipimą iš taurės.
Pasak Mortos, už vidutinio ūgio vyrą aukštesnė taurė nėra tik įspūdingas vizualinis elementas – tai sudėtingas, fizinės ištvermės bei išskirtinio pasiruošimo reikalaujantis scenos atributas. Atliekant pasirodymą taurėje tenka dirbti dideliame aukštyje, tad kiekvienas judesys turi būti preciziškas, o pusiausvyra – nepriekaištinga.
„Ši taurė atrodo grakščiai ir elegantiškai, bet iš tiesų yra gana pavojinga. Tai ne tik šou dalis, bet ir sportinis, net akrobatinis išbandymas. Reikia daug treniruočių, fizinės jėgos ir drąsos, nes įlipus į taurę atsiveria visai kitos rizikos – supranti, kad paslydus ar kažką ne taip padarius gali nusisukti sprandą.
O kol tokios mintys galvoje sukasi, reikia šypsotis, grakščiai judėti ir gražiai atrodyti vilkint mažytį kostiumą – lyg niekur nieko, – juokiasi Morta. – Teko įveikti nemažai baimių, kad galėčiau atlikti tam tikrus triukus.
Kai pirmą kartą užlipau į tokį aukštį ir pajaučiau, kaip metalinis karkasas nuo judesio siūbuoja, manęs vos neištiko panikos ataka. O po pirmos praktikos taurėje mano kūnas buvo nusėtas mėlynėmis, viską labai skaudėjo.“
