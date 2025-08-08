Rūta Loop – apie „Lepatą“, darbą su sužadėtiniu Edgaru ir pasikeitusią rutiną

Daugiau apie tai – naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Kažkas naujo“.
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šiuo kūriniu atlikėja drąsina nebijoti būti savimi.
Daina gimė iš improvizacijos ir eksperimentavimo studijoje kartu su prodiuseriu bei Rūtos sužadėtiniu Edgaru Žaltausku.
Pasak Rūtos, procesas buvo nepaprastai lengvas, smagus, nors iššūkių ir netrūko.
„Atsimenu, kai Edgaras man atsiuntė dainos idėją, pašokau nuo kėdės ir bėgau į studiją, nes instrumentalas nepaprastai užvedė kibt prie dainos. Taip, per porą susitikimų, gimė dainos motyvas – lepata, lepata.
Visiškai natūraliai pajutome šio žodžio prasmę, nors žmonės, tikiu, klausinės, ką gi vis dėl to jis reiškia?“ – juokiasi Rūta.
Pats žodis „Lepata“ reikšmės neturi nei lietuvių nei ispanų kalbose, tačiau kūrėjai nusprendė, kad šis žodis geriausiai nusako būseną, kai negali ir net nenori sustabdyti kartais per didelį nuovargį, o kartais tiesiog per gerą nuotaiką atsiradusio jausmo, kai nori kvailioti ar juokauti gal net ne visada vietoje ir laiku.
Rūta Loop jau kurį laiką mokėsi ispanų kalbos programėlėje „Duolingo“ ir ši daina atrodė puiki galimybė atšvęsti 300 dienų mokymosi sukaktį.
Anot dainininkės, kelios ispaniškos frazės dainoje suteikia vasarišką nuotaiką nepaisant to, kad šią vasarą tų karštų dienų išties trūko.
Dainos muzikinis klipas tapo dideliu iššūkiu ne tik dėl to, kad reikėjo derinti visos komandos grafikus prie vasariškų dienų paieškos, bet ir dėl sudėtingo, niekad Rūtai nepažinto šokio.
„Susitikus su klipo režisieriumi Roku Makarevičiumi iš karto pajutome, kad dainą atskleisti norime per šokį ir mums artimą humorą.
Tiesa, shuffle šokis man buvo pažįstamas tik per įvairius senus vaizdelius „YouTube“ platformoje, tačiau net neįsivaizdavau, kaip vis dėlto bus sunku jo mokytis.
Daugiau nei mėnesį kasdien zulinau šokio judesius, vis greitindama tempą ir bandydama pajusti šokio lengvumą, čia man labai padėjo režisierius Rokas, kuriam šis šokis buvo pažįstamas kur kas geriau.
Profesionale, žinoma, netapau, tačiau tikiu, kad žmonės tikrai pajus dainos nuotaiką bei tematiką. Labai džiaugiuosi, jog prie klipo prisijungė ir „Šok Šok“ studijos šokėjos, kurios atnešė dar daugiau energijos ir to jausmo, kurį norėjome perteikti. Nuoširdžiai pasakysiu, dar niekada tiek nesijuokiau filmuodama vaizdo klipą, tad, manau, tai geras indikatorius, jog procesas buvo išties labai smagus“, – pasakoja Rūta Loop.
Laidoje „Kažkas naujo“ Rūta Loop kartu su laidos vedėja Ugne Martusevičiūte pašoks shuffle šokį.
Pokalbis su Rūta Loop – naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Kažkas naujo“.