Žmonės pyksta dėl nenormalių eilių pas gydytojus: „Registravomės praėjusiais metais gruodį“

Santaros klinikų link nuo ryto plaukia būriai pacientų. Dalis iš jų pasakoja, kad vizito pas kai kuriuos gydytojus laukė nė vieną mėnesį. Vilnietei Linai prailgo laukti kojos operacijos.
„Atliko pėdos kauliuko operaciją, tai operacijos laukiau du metus lygiai“, – sakė moteris.
Ji įsitikinusi, kad dėl to, jog operacijos laukė dvejus metus, gydymas komplikavosi ir jos sveikata nukentėjo.
„Įvyko iškrypimas didesnis, dėl to galit matyti yra antram piršte įsuktas strypas ir man dar pašalino antro piršto dalį kaulo. Tai jeigu būtų anksčiau atlikta operacija, manau, nebūtų reikėję tokių didelių manipuliacijų“, – aiškino Lina.
Dėl skaudamo pilvo vizito pas gydytoją moteris laukė savaitę: „Gėriau vaistus, buvo viena naktis tokia, kad iš skausmo jau norėjau kviesti greitąją.“
Apklaustieji piktinasi eilėmis pas gydytojus
Net 73 proc. Lietuvos žmonių sako, kad eilės pas gydytojus yra didžiausia sveikatos apsaugos problema:
„Pas urologą 7 mėnesius reikėjo laukti.“
„Registravomės praėjusiais metais gruodį, dabar ką tik papuolėme.“
„Kardiologo beveik pusę metų.“
Santaros klinikos, kad sumažintų eiles pas ligoniams taip reikalingus kardiologus, įsteigė 10 papildomų šios specialybės etatų.
„Eilė yra sumažėjusi pas kardiologą 56 proc., tai yra daugiau negu pusė“, – sakė Santaros klinikų direktoriaus pavaduotoja Donata Ringaitienė.
Klinikų administracija sureguliavo netolygiai pasiskirsčiusius medikų krūvius, įvedė mokėjimą už viršplaninius pacientus ir eilės pas dalį medikų praktiškai dingo.
„Pilvo chirurgija, krūtinės chirurgija, širdies chirurgų konsultacijų faktiškai eilių nėra ir galima registruoti pacientus kad ir kitai savaitei“, – vardijo D. Ringaitienė.
Kai kurie gydytojai renkasi privačias įstaigas
Vis dėlto daliai medikų patraukliau dirbti privačiose įstaigose. Anot sveikatos apsaugos ministerijos, vien nuo 2023 iki 2024 metų į privatų sektorių perėjo arba daliai etato įsidarbino apie 24 proc. medikų.
„Kai kuriose specialybėse, ypatingai radiologijoje, dermatologijoje, oftalmologijoje yra specialistų nutekėjimas į privatų sektorių“, – aiškino sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Ministerija tikisi, kad į valdiškas poliklinikas gydytojai sugrįš, jei Ligonių kasa su privačiomis klinikomis sutartis pasirašinės tik ten, kur su pacientų srautais nesusitvarko valdiškos įstaigos.
„Tam tikra prasme nukerpa bambagyslę nuo viešųjų pinigų, tai yra nuo PSDF fondo“, – tikino S. Krunkaitis.
„Mums pagrįstai kyla klausimas, ar galima suvaryti medikus už mažą atlyginimą į įstaigas su prastomis darbo sąlygomis“, – sakė Medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė.
Pacientų organizacijos baiminasi, kad po valdančiųjų reformos pas gydytojus patekti bus dar sunkiau.
„Kai nebebus to pasirinkimo, praktiškai visi žmonės, kurie neturi galimybės eiti už pilną kainą į privačią įstaigą, tai visi bus priversti laukti valstybinėje įstaigoje, kai tuo metu matome dabar iš valstybinių įstaigų bėga gydytojai“, – komentavo Pacientų organizacijos atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
Valdantieji tikina, pertvarka pacientams bus į naudą.
„Norisi sureguliuoti santykį, nes dabar tas, kas neapsimoka, tos paslaugos, kurios neapsimoka, lieka viešajame sektoriuje, tas, kas duoda pelną, lyg ir keliauja link privataus“, – sakė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
„Žmonės bus vėl grąžinti į tas valstybines gydymo įstaigas, kurios resursų suteikti daugiau paslaugų iš esmės neturi, eilė tiktai ilgės, dėl to žmonės nukentės. Arba turės eiti į privačią įstaigą ir susimokėti pilną kainą“, – tvirtino Seimo narė, Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė.
Įstatymai dėl eilių mažinimo Seimą pasieks kitą savaitę.
