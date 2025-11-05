 
Lietuva

Santaros klinikos neigia, kad ligoninę masiškai palieka gydytojai

2025-11-05 17:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 17:59

Po žinios apie iš VUL Santaros klinikų pasitraukusius garsius neurochirurgus, pati ligoninė išplatino pareiškimą, kad pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie esą masinį gydytojų pasitraukimą neatitinka tikrovės.

Santaros klinikos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Po žinios apie iš VUL Santaros klinikų pasitraukusius garsius neurochirurgus, pati ligoninė išplatino pareiškimą, kad pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie esą masinį gydytojų pasitraukimą neatitinka tikrovės.

4

Pasak įstaigos vadovo, šiais metais Santaros klinikose dirba daugiau gydytojų specialistų nei ankstesniais metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu mūsų komandoje yra daugiau kaip 1 400 gydytojų specialistų – tai didžiausias skaičius per pastaruosius metus. Tai rodo, kad Santaros klinikas renkasi vis daugiau profesionalų. Savo noru darbo santykius nutraukusių gydytojų specialistų dalis 2023 m. siekė 2,39 proc., o per 2025 m. – mažiau nei 1 proc. Priminsiu, kad verslo sektoriuje normali darbuotojų kaita sudaro 3–5 proc., o sveikatos priežiūros įstaigoms keliamas kokybės rodiklis – iki 10 proc. per metus. Šie skaičiai aiškiai parodo, kad apie „masinį medikų išėjimą“ kalbėti nėra pagrindo. Atvirkščiai – per pastaruosius metus Santaros klinikas renkasi vis daugiau specialistų.

Todėl tikrai apmaudu, kai viešai kalbama ir piktinamasi dėl 3 darbo santykius savo noru nutraukusių medikų, bet niekas nešneka apie 11 aukščiausio lygio gydytojų neurochirurgų, kurie tęsia darbą mūsų ligoninėje ir kasdien užtikrina neurochirurginę pagalbą tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. Noriu išsklaidyti ir dar vieną mitą – neva uždaromas Vaikų neurochirurgijos skyrius. Tai netiesa. Skyrius veikia kaip ir anksčiau, be to, ši sritis toliau stiprinama – pacientai gauna reikiamą pagalbą, o komanda pildoma naujais specialistais.

Didžiausia mūsų vertybė – ilgametę klinikinę patirtį sukaupęs Neurochirurgijos centro personalas: gydytojai ir slaugytojai, gebantys profesionaliai reaguoti net sudėtingiausiose situacijose“, – pranešime spaudai sako klinikų generalinis direktorius prof. Tomas Jovaiša.

Nuo 2026 m. pradžios vaikus konsultuos ne 2, o 3 chirurgai

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centre veikia du glaudžiai bendradarbiaujantys padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai. Tai leidžia išlaikyti aukščiausią kompetenciją ir užtikrinti nuolatinį paslaugų tęstinumą. Rugsėjo mėnesį centre dirbančių gydytojų neurochirurgų krūvis buvo 14,5 et., o per paskutinį mėnesį išėjo 3 darbuotojai, kurių bendras krūvis sudaro 2,5 et. 

Šių metų spalio pabaigoje vykusiame konkurse į Neurochirurgijos centro vadovo pareigas buvo išrinktas doc. dr. Aidanas Preikšaitis, kuris po visų procedūrų pareigas pradėjo eiti lapkričio 1 d. Vadovybės pokyčiai dažnai būna susiję su nedideliais komandos pasikeitimais, kurie yra natūralūs. Doc. dr. Aidanas Preikšaitis turi 12 metų klinikinę gydytojo neurochirurgo patirtį, ir pusę to laiko – 6 metus – dirba Santaros klinikose. Yra Lietuvos neurochirurgų draugijos primininkas bei 6 metai kaip yra įgijęs biomedicinos mokslų daktaro laipsnį.

„Neurochirurgijos centre dirbantys gydytojai teikia pagalbą tiek suaugusiems, tiek vaikams. Toks modelis leidžia užtikrinti visapusišką pagalbą, ypač sudėtingiausiais atvejais. Per parą Santaros klinikose vidutiniškai gydomas vienas vaikas, patyręs galvos traumą, o sudėtingų vaikų neurochirurgijos atvejų – kai šalinami navikai ar gydomos sunkios traumos – per metus būna apie 12–15. Visa būtina skubi ir planinė pagalba vaikams teikiama be jokių apribojimų.

Noriu pabrėžti, jog visos vaikams iki šiol paskirtos ambulatorinės konsultacijos pas išėjusius gydytojus neurochirurgus įvyks kaip planuota, pacientams paskirti nauji gydytojai. Jeigu keistųsi anksčiau numatytas konsultacijų laikas, pacientų tėvai bus apie tai informuoti. Be to, nuo 2026 m. sausio 5 d. vaikus konsultuos nebe 2, o 3 gydytojai neurochirurgai, todėl kviečiu tėvelius nusiraminti ir laukti paskirto vizito.

Jeigu vaiko būklė blogėtų, kreipkitės į Santaros klinikų Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių. Suprantame, kad vaikų sveikata yra ypač jautri tema tėvams ir visuomenei, tačiau norime patikinti, kad ir vykstant natūraliai darbuotojų kaitai, pagalba vaikams išlieka prioritetinė ir yra užtikrinama visą parą“, – apie pagalbą vaikams aiškina Neurochirurgijos centro vadovas doc. dr. Aidanas Preikšaitis. 

Informacija pacientams

  • Skubios pagalbos atveju – kreiptis į Santaros klinikų Vaikų priėmimo–skubios pagalbos skyrių (24/7 yra budintis neurochirurgas).
  • Planinėms konsultacijoms su siuntimu – registracija tel. +370 250 1717.

Visos neurochirurginės paslaugos suaugusiems ir vaikams Santaros klinikose teikiamos įprastai. Pacientų priežiūros kokybė ir saugumas yra visiškai užtikrinami.

Sveikata.lt
