Lietuvoje mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi: „Pasitaiko tokių užleistų atvejų, kad rankos nusvyra“

72 metų vilnietis Paulius Rakštys jau kurį laiką ragina žmones rūpintis savo sveikata, tirtis ir ligą pastebėti laiku.
Skatina tikrintis
Tai, kad prieš 20 metų jam buvo diagnozuotas ankstyvos stadijos prostatos vėžys, lėmė gydymo sėkmę. Vyras neslepia – vėžio diagnozė išmušė iš vėžių.
„Tu nežinai, ką daryti, galvoji – viskas, pasaulio pabaiga“, – dalijasi P. Rakštys.
Vilnietis tapo savotišku vyrų šaukliu, skatinančiu tikrintis dėl prostatos vėžio.
„Aš noriu pasakyti vyrams, kad tai, kas yra žemiau juosmens, nėra tabu. Tai yra ta pati mūsų kūno dalis, kurią būtina saugoti“, – kalba P. Rakštys.
Nors jau apie 20 metų Lietuvoje vyrai nuo 50 iki 70 metų kviečiami nemokamai tirtis dėl prostatos vėžio (o jei giminėje kas nors sirgo – ir nuo 45 metų), statistika beveik nesikeičia: kasmet nuo šios ligos miršta apie 600 žmonių, o naujų atvejų – apie 2 tūkst.
„Programa veikia jau daugelį metų, tačiau vis dar matome daug pažengusio vėžio atvejų. Todėl mūsų mirtingumo rodikliai išlieka aukšti – galbūt todėl, kad ne visi sudalyvauja laiku“, – sako Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čiakienė.
Prostatos tema – tabu
Kasmet dėl prostatos vėžio pasitikrina apie 100 tūkst. vyrų – tai yra vos 3 iš 10, kuriems tyrimai priklausytų. Brigados generolas Almantas Leika pasakoja, kad tikrintis pradėjo vos tik to pareikalavo medikai.
„Kai pasakė gydytojai, tada ir pradėjau. Kaip galima abejoti gydytojais? Negalima“, – sako A. Leika.
Šeimos gydytoja Jurga Dūdienė teigia, kad iš vyrų vis dar girdi įvairių pasiteisinimų, kodėl jie nesiryžta tirtis.
„Ta karta virš 50–60 metų dar vis lieka dvejojanti – kam čia reikia, padarysit tyrimą, dar ką nors surasit“, – sako gydytoja.
Svarbu ligą pastebėti laiku
Kai liga jau pažengusi, padėti tampa sunku.
„Pasitaiko tokių užleistų atvejų, kad rankos nusvyra“, – neslepia J. Dūdienė.
„Nustačius prostatos vėžį anksti, 5 metų išgyvenamumas artėja prie 100 proc., o esant 4 stadijai – Lietuvoje jis siekia apie 40 proc.“, – sako Nacionalinio vėžio centro direktorius Valdas Pečeliūnas.
Vyrai vis dar gyvena mitais – esą tirtis dėl prostatos vėžio baisu ir skausminga. Tačiau pradžioje pakanka tik paimti kraujo iš venos. Jei rezultatai kelia įtarimų – atliekama biopsija.
„Šiuolaikinės prostatos biopsijos nebėra tokios grubios, kaip anksčiau. Taikome labai minimalią, bet pacientui saugią nejautrą – pacientas praktiškai nieko nejaučia“, – sako Urologų draugijos viceprezidentas Aušvydas Patašius.
Nacionalinis vėžio institutas kartu su keturiais centrais Europoje atlieka galimybių tyrimą, kurio pagrindu tikimasi jau kitais metais pradėti taikyti individualia rizika paremtą prostatos vėžio tyrimų algoritmą.
„Biopsija atliekama tiesiai į židinį – su labai gera navigacija, turime tikslią diagnozę, tikslų piktybiškumą ir galime pacientui parinkti individualų gydymą“, – sako A. Patašius.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.