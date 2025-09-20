Sandrija Čapkauskienė sugriovė mitus apie dietas: svarbu laikytis kelių principų

Čapkauskienė laidoje pasidalins daugiau nei 18 metų kaupta patirtimi su visais, siekiančiais kitokios būties kokybės.
Kaip sako kinų patarlė, tūkstančio kilometrų kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. Todėl Sandrija nuoširdžiai kviečia žengti kokybiškesnio gyvenimo keliu drauge.
Ji tiki, kad sveikata – ne tik ligos nebuvimas, bet ir gerovės pojūtis fiziniame, emociniame ir dvasiniame lygmenyje. Sandrija sako tai užtikrintai, nes pati yra patyrusi likimo atsiųstą išbandymą – cukrinį diabetą. Pastarąjį jai pavyko suvaldyti mitybos dienoraščio rašymu, valia ir milžinišku noru būti sveika. Jos istorija tik patvirtina, kad pakeitę vos dalį įpročių, galėtume džiaugtis geresne sveikata.
Dieta ir sveika mityba – kuo skiriasi?
Pastaruoju metu itin populiarėja Viduržemio jūros dieta. Anot Sandrijos, tai galima pavadinti labiau mitybos forma, švelnesniu žodžiu. Jos besilaikant reikia daugiausia dėmesio skirti augalinio maisto, pavyzdžiui, vaisių, daržovių, ankštinių, grūdinių, riešutų ir sėklų vartojimui.
Pagrindinis riebalų šaltinis yra ypač tyras alyvuogių aliejus, o žuvį ir jūrų gėrybes reikėtų vartoti bent du kartus per savaitę. Pienas ir mėsa (ypač raudona) vartojama saikingai, saldumynų ir perdirbto maisto yra beveik atsisakoma. Ši dieta taip pat skatina saikingą vandens vartojimą ir fizinį aktyvumą.
„Į ją įeina visi organizmui reikalingi produktai ir medžiagos, ji tinkamai subalansuota“, – laidoje pridurs Sandrija.
Laidos vedėjos Kristinos Rimienės paklausta, ar mamos maistas yra pats sveikiausias, pašnekovė nusijuoks. O ką ji atsakys, išgirsite jau sekmadienį ryte.
Ar yra sveikų riebalų?
Be to, anksčiau buvo manoma, jog visi riebalai yra nesveiki ir jų reikia vengti. Tačiau realybė kitokia – yra tokių riebalų, kurie privalomi žmogaus sveikatai.
„Žmonės po truputį jau pripranta, tačiau vis būna tokių, kurie bijo valgyti riebalus. Jie galvoja, kad riebalai yra blogis. Yra gerieji riebalai, kurie mums yra būtini, mūsų smegenų ir organizmo veiklai, termoreguliaciniams procesams, mes turime jų gauti.
Tik klausimas, kokius juos mes gauname – ar perdirbtus, perkaitintus, kurie vyrauja visuose konditeriniuose gaminiuose – ypač sausainiuose, ar netgi augaliniame piene. Sveikas variantas – riešutai, sėklos, kokybiškas tyras pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, avokadas.
Taip pat labai svarbi produktų kokybė, kaip mes juos paruošiame, kokia jų būklė, kur mes juos laikome. Tie riebalai nėra blogi, jų nereikia bijoti, o būtinai įtraukti į savo mitybą“, – teigs S. Čapkauskienė.
Kiek kartų per dieną turime valgyti?
Kitas mitas – 5-6 valgymai per dieną. Anot Sandrijos, yra amžiaus grupės, kurioms to reikia, tačiau daugumai vis dėlto ne.
„Užtenka valgyti 3 kartus. Išmeskite užkandžiavimą, ir jau padarysite labai didelį darbą. Tik vėlgi, labai svarbu, ką kiekvieno valgymo metu valgysite. Jei pasiliksiu pusryčiams kiaušinį, pietums salotas, vakare – vėl salotas, tai tada aš kokią 4-5 dienos vakare suvalgysiu picą“, – kalbės biomedicinos mokslų daktarė.
Tiesa, ji nesako griežto „ne“ ir picoms, bulvių plokštainiams ar cepelinams. Anot Sandrijos, tai, kad bulvės yra nesveikos – irgi mitas. Kaip atskleis Sandrija, bulves reiktų valgyti pietums. O kaip mėgautis pica be sąžinės graužaties?
„Pradžioje suvalgykite dubenėlį salotų, tada picos suvalgysite jau šiek tiek mažiau. Dar viena rekomendacija, po tokio maisto, kuriame yra daug baltų miltų, eiti pasivaikščioti“, – šypsosis ji.
Sveikiau – brangiau?
Kai kuriems atrodo, kad valgyti sveikai yra brangu. Visgi tai taip pat yra mitas – jei to nedarysite, sušlubuos sveikata, o tuomet teks pirkti ir brangius medikamentus.
„Dabar cholesterolis, kraujospūdis yra pakilęs ir 40-45 metų žmonėms. Su tinkama mityba galima suvaldyti pirmojo tipo diabetą, bet tai vis tiek turi būti balansuojama su fiziniu aktyvumu, miegu, vaistais. Kiekviena liga reikalauja tam tikro dėmesio. Kai kurioms ligoms nepatinka gyvūninės kilmės baltymai, ypač odos ligoms. Žarnyno ligoms nepatinka glitimas“, – tikins Sandrija.
O jeigu ieškome alternatyvų gyvūninės kilmės pienui, galime rinktis augalinį. Tačiau į ką atkreipti dėmesį jį renkantis, sužinosite laidoje.
Sandrijos principų rinkinys
Su laidos žiūrovais Sandrija pasidalins ir savo sveiko gyvenimo principais. Pirmas yra labai paprastas, bet svarbus: nepamiršti vartoti vandens. Ji rekomenduoja susiskaičiuoti pagal formulę, kai 30 ml tenka vienam kilogramui.
Antras – nepamiršti jau minėtųjų gerųjų riebalų. Kiekvieną dieną į savo mitybą įtraukite saują riešutų, porą valgomųjų šaukštų sėklų, kurias galime dėti ir į košes, ir ant salotų. Vienas avokadas per dieną irgi puiku. Be to, anot jos, vienas avokadas turi pusę dienos normos skaidulų, o jų mūsų žarnynui taip pat labai reikia. Taip pat svarbu naudoti gerą, tyrą alyvuogių aliejų.
Trečias – kuo mažiau apdorotų grūdų ir ankštinių daržovių. Be abejo, valgyti vaisius, daržoves ir uogas. Šaldymo kameroje turėti ne uogienių, o uogų. Jeigu vasarą valgome šviežias daržoves, tai žiemą valgykime raugintas.
Dar svarbu laikytis sezoniškumo. Kai grybų metas, valgome grybus, kai uogų – uogas. Nereiktų valgyti atvežtų vaisių, kurie ilgai keliavo ir prarado pusę gerųjų savybių. O po maisto svarbu pasivaikščioti. Be to, atsisakyti užkandžių.
„Floristiniame deserte“ – instaliacija su vaisiais
Kadangi pirmoje laidos dalyje buvo kalbama apie sveiką mitybą, floristinėje kompozicijoje tai taip pat atsispindės įvairių vaisių ir daržovių dėka.
Floristikos dizainerė K. Rimienė naudos drakono vaisius, baklažanus, čili pipiriukus, vynuoges, ciklameno spalvos gerberas, knipofijas, aguonas, anturius, filodendrus, keletą lengvų smilgų, gloriozas, apynio vijoklį ir kaladį.
Išeis įspūdinga kompozicija, skirta papuošti vakarienės stalą dviems.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!