  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Seimas svarstys įteisinti galimybę medikams konsultuoti už sveikatos priežiūros įstaigų ribų

2025-09-14 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 13:40

Seimas ketvirtadienį po pateikimo pradėjo svarstyti pataisas, kuriomis siūloma įteisinti galimybę medikams teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

Ligoninė (nuotr. R. Riabovo) BNS Foto

0

Pasak projektą pristačiusios paskirtosios sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, įstatymo pakeitimais siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą, ypač regionų gyventojams.

Politikė atkreipė dėmesį, kad nuotolinė konsultacija būtų teikiama tuomet, kai nėra reikalinga paciento apžiūra ar fizinis kontaktas.

„Nuotolinės sveikatos priežiūros konsultacijos gali būti teikiamos komentuojant tyrimų rezultatus, kai reikia pratęsti vaistus ar išduoti elektroninį siuntimą tyrimams ir pakonsultuoti kitais su sveikata susijusiais klausimais“, – Seimo pranešime cituojama M. Jakubauskienė.

Pažymima, kad, kai fizinis kontaktas su pacientais nėra būtinas, nuotolinės gydytojų paslaugos pacientams teikiamos ir šiuo metu. Vis dėlto, sveikatos specialistai privalo tuo metu būti konkrečioje sveikatos įstaigoje, kuri turi licenciją teikti tam tikras paslaugas.

Nauja tvarka teikti paslaugas iš nutolusių darbo vietų galiotų gydytojams, odontologams, slaugytojams, akušeriams, burnos priežiūros ir kitiems sveikatos specialistams.

Šiems pakeitimams pritarė 102 Seimo nariai. Toliau projektas bus svarstomas parlamento Sveikatos reikalų komitete.

Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 11 d.

Įsipareigojimas tobulinti nuotolinių medikų konsultacijų tvarką įrašytas ir naujai besiformuojančios Vyriausybės programoje.

Sveikata.lt
