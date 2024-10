Apie rugsėjo 16d.

Rugsėjo 16-oji yra 259-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 260-oji. Iki metų pabaigos lieka 106 dienos.



Šiandien taip pat minima Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Ozono sluoksnis yra svarbus dujų barjeras, saugantis Žemę nuo kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių. Be šios apsaugos, gyvybė mūsų planetoje būtų neįmanoma. Mokslininkai įspėja, kad klimato kaita ir žalinga žmogaus veikla kelia grėsmę ozono sluoksniui, todėl ši diena skirta visuomenės dėmesiui atkreipti į šią problemą.



Be to, trečiasis rugsėjo šeštadienis yra Miškininko diena. Miškai užima apie trečdalį Lietuvos teritorijos ir yra svarbi ekosistemos dalis. Miškininkai rūpinasi miškų augalija ir gyvūnija, taip pat saugo retus gamtos objektus. Jų darbas yra ne tik išmanyti miškų valdymą, bet ir užtikrinti jų išsaugojimą ateities kartoms.