Vaikų sprendimas – svarbiausias: garsiai nuskambės nauji apdovanojimai „Vaikų Mylimiausi 2025“

Ryškiuose, nuotaikinguose ir staigmenų kupinuose apdovanojimuose bus pagerbti tie, kuriuos labiausiai myli ir vertina visos Lietuvos vaikai. Šou stebins įspūdingais pasirodymais, netikėtomis scenos žvaigždžių kolaboracijomis, humoro kupinomis išdaigomis ir emocijomis, kurias bus sunku pamiršti.
Išskirtiniai apdovanojimai
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai. Jų tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai. Jau dabar organizatoriai atskleidžia, kad vienu iš apdovanojimų vedėju taps ir visos šalies mylimas aktorius ir laidų vedėjas – Audrius Bružas.
„Ypatingai džiaugiamės galėdami po ilgesnės pertraukos sugrąžinti į sceną apdovanojimus, kuriuose sprendimas bus ateities žmonių rankose. Šiandien, kai vaikai ne tik seka turinį, bet ir aktyviai formuoja tendencijas, jų balsas yra svarbus visiems: nuo muzikos atlikėjų iki aktorių, turinio kūrėjų ar sportininkų.
Ruošiame neeilinį šou Klaipėdos Švyturio arenoje, kurioje, tęsdami ELITAZ produkcijos tradicijas, publikai arenoje ir prie ekranų susirinkusiems žiūrovams pateiksime įspūdingus scenografinius sprendimus, kruopščiai paruoštus ryškiausių atlikėjų pasirodymus bei staigmenas, kurios, neabejoju, pradžiugins ne tik vaikus. Šįkart šou paversime tikra Vaikų Vaizduotės planeta. Keliame sau tikslą sukurti išskirtinę patirtį visiems susirinkusiems, o tuo pačiu – reginį, kuris prikaustys ir televizijos žiūrovus visoje Lietuvoje,“ – sako vyriausiasis ELITAZ prodiuseris Gediminas Jaunius.
„Kakė Makė visada buvo apie šeimas – jų kasdienybę, atradimus ir kartu su vaikais patiriamas emocijas. Vaikai niekada neapsimetinėja – jie drąsiai pasako, kas jiems patinka, o kas ne. Todėl mums ypatingai džiugu, kad „Vaikų Mylimiausi 2025“ scenoje sprendimus lems ne komisija ar suaugusieji, o patys vaikai.
Tikime, kad šie apdovanojimai nudžiugins ne vieną nominantą – nuo žymių atlikėjų, turinio kūrėjų, dainų autorių ir sportininkų iki visuomenės veikėjų. Renginį kuriame plačiam žiūrovų ratui: nuo mažiausių lankytojų, kuriems tai galėtų tapti pirmąja įsimintina patirtimi arenos dydžio renginyje, iki vyresnių paauglių, kurie galės kartu su artimaisiais ar draugais praleisti puikų vakarą. Tikime, kad šis renginys taps gražia kasmetine tradicija, suvienijančia šeimas tiek arenoje, tiek prie TV ekranų, o visai netrukus pažadame atskleisti ir daugiau naujienų apie netikėtą vedėjų duetą ir šou programą,“ – sako Kakės Makės prekės ženklo vadovė Sandra Kalėdienė.
Kartu su pranešimu apie naujus apdovanojimus, organizatoriai pasidalino ir pirmuoju apdovanojimų anonsu, kuriame nusifilmavo ir žinomų žvaigždžių vaikai: Natalijos Bunkės ir Danieliaus Bunkaus sūnus Kristupas bei Indrės Kavaliauskaitės bei Jogailos Morkūno vaikai Aleksandras ir Marija Barbora.
Jau visai netrukus organizatoriai pakvies visus Lietuvos vaikus balsuoti ir išrinkti savo mylimiausius bei atskleis, kokie dar du vedėjai pasirodys scenoje kartu su Audriumi Bružu. Apdovanojimų metų apdovanoti bus ne tik vaikų mylimiausi atlikėjai, aktoriai, sportininkai ar turinio kūrėjai, bet ir mylimiausi žaislai, knygos ir net mylimiausias maistas.
