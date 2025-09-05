Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kirilas Glušajevas įsileido į savo sodą: anksčiau jis priklausė seneliui

2025-09-05 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 13:25

Naujame TV3 sezone aktorius Audrius Bružas ir laida „Pasidaryk pats“ kviečia žiūrovus atrasti džiaugsmą darbuose, kurie mūsų namus paverčia jaukia vieta būti kartu. Sezono premjeroje Audrius apsilankys pas kolegą, teatro ir kino aktorių bei režisierių Kirilą Glušajevą, kur žiūrovų laukia tikras sodininko nuotykis.

Laidos „Pasidaryk pats“ akimirka (nuotr. pranešimo spaudai ir asmeninio albumo)

Naujame TV3 sezone aktorius Audrius Bružas ir laida „Pasidaryk pats“ kviečia žiūrovus atrasti džiaugsmą darbuose, kurie mūsų namus paverčia jaukia vieta būti kartu. Sezono premjeroje Audrius apsilankys pas kolegą, teatro ir kino aktorių bei režisierių Kirilą Glušajevą, kur žiūrovų laukia tikras sodininko nuotykis.

REKLAMA
0

Neatsitiktinai pirmojo sezono premjeroje laida pateikiama kaip tikra teatro premjera: abu kolegos – aktoriai ir improvizacijos teatro virtuozai – kviečia žiūrovus patirti darbo džiaugsmą ir improvizacijos žavesį, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Audrius apsilankė Kirilo sode

Įžengus į Kirilo sodą, Audrius nedelsiant įsijungs į sodininko vaidmenį, pasipuoš sodininko rūbais ir kartu su šeimininku apžiūrės daugelį metų puoselėjamą oazę. „Daug kas galvoja, kad jei turi namą ar sodą, viskas paprasta. Bet verta klausimą statyti kitaip: ne jūs turite sodą – sodas turi jus. Ne jūs turite namą – namas turi jus. Čia darbų visada daug, viskas gyva ir nesibaigia“, – sako Kirilas.

REKLAMA
REKLAMA

Laidoje vyrai imsis laužavietės atnaujinimo, dalinsis patarimais ir patys džiaugsis kiekvienu atliktu darbu. „Dirbti reikia su džiaugsmu, nes darbas ir yra džiaugsmas. Kai darai ir pavyksta, jautiesi gerai. Imi, darai, bandai – o jei nepavyksta, kvieti profesionalus“, – pasakoja Audrius Bružas.

REKLAMA

Be to, laidoje neapsieinama ir be fizinio iššūkio. „Paprastais būdais, visiškai nebrangiai – tik jūsų energija“, – moko Bružas. „Kirilas mane kartas nuo karto kviečia: „Ateik pasportuoti!“ Man jau virš 45, reikia dirbti su jėga, o vyrai jau neblogai panešiojo akmenų. Nu va čia tai jėginė treniruotė – funkcinė“, – juokauja Audrius.

Kirilas, užkietėjęs sodininkas, atskleis tikro sodininko kasdienybę, pasidalins, kaip atrado meilę augalams, medžiams ir krūmams bei kaip juos kūrybiškai ir su meile puoselėja. Gyvendamas senelio sode, kuriame leisdavo vasaras, dabar jis pats tampa šeimininku – išsaugo senąjį sodo namą, kuriame skaito ir ruošiasi vaidmenims.

REKLAMA
REKLAMA

Kitame sodo gale įsikūręs šeimos namas – miestas. „Čia sodas, ten miestas. Taip aš jaukiai vadinu šituos du namus“, – sako Kirilas. Žiūrovai pamatys, kaip kuriama tikra poilsio oazė – vieta, kurioje augalai, medžiai ir šeimos prisiminimai susijungia į vieną visumą.

Premjera – šeštadienį 9.30 val. per TV3, kur žiūrovai bus kviečiami į sodą patirti tikrąjį sodininko gyvenimą kartu su improvizacijos teatro meistrais Audriumi Bružu ir Kirilu Glušajevu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų