Kirilas Glušajevas įsileido į savo sodą: anksčiau jis priklausė seneliui

Neatsitiktinai pirmojo sezono premjeroje laida pateikiama kaip tikra teatro premjera: abu kolegos – aktoriai ir improvizacijos teatro virtuozai – kviečia žiūrovus patirti darbo džiaugsmą ir improvizacijos žavesį, rašoma pranešime spaudai.
Audrius apsilankė Kirilo sode
Įžengus į Kirilo sodą, Audrius nedelsiant įsijungs į sodininko vaidmenį, pasipuoš sodininko rūbais ir kartu su šeimininku apžiūrės daugelį metų puoselėjamą oazę. „Daug kas galvoja, kad jei turi namą ar sodą, viskas paprasta. Bet verta klausimą statyti kitaip: ne jūs turite sodą – sodas turi jus. Ne jūs turite namą – namas turi jus. Čia darbų visada daug, viskas gyva ir nesibaigia“, – sako Kirilas.
Laidoje vyrai imsis laužavietės atnaujinimo, dalinsis patarimais ir patys džiaugsis kiekvienu atliktu darbu. „Dirbti reikia su džiaugsmu, nes darbas ir yra džiaugsmas. Kai darai ir pavyksta, jautiesi gerai. Imi, darai, bandai – o jei nepavyksta, kvieti profesionalus“, – pasakoja Audrius Bružas.
Be to, laidoje neapsieinama ir be fizinio iššūkio. „Paprastais būdais, visiškai nebrangiai – tik jūsų energija“, – moko Bružas. „Kirilas mane kartas nuo karto kviečia: „Ateik pasportuoti!“ Man jau virš 45, reikia dirbti su jėga, o vyrai jau neblogai panešiojo akmenų. Nu va čia tai jėginė treniruotė – funkcinė“, – juokauja Audrius.
Kirilas, užkietėjęs sodininkas, atskleis tikro sodininko kasdienybę, pasidalins, kaip atrado meilę augalams, medžiams ir krūmams bei kaip juos kūrybiškai ir su meile puoselėja. Gyvendamas senelio sode, kuriame leisdavo vasaras, dabar jis pats tampa šeimininku – išsaugo senąjį sodo namą, kuriame skaito ir ruošiasi vaidmenims.
Kitame sodo gale įsikūręs šeimos namas – miestas. „Čia sodas, ten miestas. Taip aš jaukiai vadinu šituos du namus“, – sako Kirilas. Žiūrovai pamatys, kaip kuriama tikra poilsio oazė – vieta, kurioje augalai, medžiai ir šeimos prisiminimai susijungia į vieną visumą.
Premjera – šeštadienį 9.30 val. per TV3, kur žiūrovai bus kviečiami į sodą patirti tikrąjį sodininko gyvenimą kartu su improvizacijos teatro meistrais Audriumi Bružu ir Kirilu Glušajevu.
