TV3 naujienos > Žmonės

Profesorius Vytautas Landsbergis pasirodė viešumoje: dalyvavo ypatingame renginyje

2025-09-04 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 19:25

Rugsėjo 4 d. MO muziejuje įvyko muzikanto, architekto ir žinomo visuomenės veikėjo Algirdo Kaušpėdo debiutinio romano „Koplyčia“ pristatymas. Tarp svečių – ir prieš kelias savaites iš ligoninės paleistas Vytautas Landsbergis.

Algirdo Kaušpėdo romano „Koplyčia“ pristatymas – dalyvavo ir Vytautas Landsbergis (nuotr. Roberto Riabovo)
26

33

Pasak jo paties, romano kūrimas nebuvo trumpas procesas.

„Ilgai atidėliojau „Koplyčią“. Iš pradžių mokiausi rašyti: „Antiška“ (2013), „Gyveno kartą bičas ir kaimynas“ (2019), kol ryžausi ir per penkerius metus pastačiau“, – rašytojo iššūkį atskleidė autorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dalyvavo Vytautas Landsbergis

Romaną šiandien jis pristatė ir susirinkusiems Mo muziejuje. Knygos pristatymo dalyvių gretose buvo ir politikas, profesorius Vytautas Landsbergis.

Dar neseniai jis buvo papuolęs į ligoninę, iš kurios buvo išleistas rugpjūčio 11 d.

„Kaip čia pasakius, (jaučiuosi – ELTA) pusiau su bėda, bet dar gyvas, dirbinėju šį bei tą (...) Būtų blogiau, tai būčiau ligoninėje“, – tada portalui teigė profesorius. 

Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai. 

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje. 

Dedikavo dukroms

Pristatytą romaną jo autorius A. Kaušpėdas anksčiau dedikavo dukroms.

„Koplyčią“ sukūriau savo dukroms Algei ir Monikai.

Vienai iš jų, Monikai, pasisekė – likimas jai dovanojo gražią šeimą, įdomų verslą ir pilnavertį gyvenimą. Kitai, Algei, nepavyko įgyvendinti savo didžiausios svajonės – tapti pasaulinio garso rašytoja.Ši knyga – bandymas padėti sau ir bent iš dalies prisiliesti prie Algės gyvenimo jos išsvajotu rašytojo būdu ir mano išgalvoto romano forma. Tai tėvo pastanga palaikyti dukros įkurtą kūrybos žiburį, įprasminti tragiškai nutrūkusį dukros gyvenimą.

Su Alge esame ne kartą kalbėję apie kūrybą, dieviškumą, gyvenimo prasmę. Čia rasite į romano veikėjų lūpas įdėtas tų pokalbių tezes, idėjas, mudviejų bendras paieškas, Algės kūrybą ir nerimą.

Jei ne Algė, šios knygos nebūtų, kaip nebūtų ir manęs tokio, koks esu dėka Algės.Būdama ketverių metukų dukrelė, paklausta koks jos vardas, teatrališkai išklodavo: Algė Marija Rožė Karmensita Kaušpėdaitė. Algė – pirmas jos vardas, Marija – krikšto vardas, kuriuos davė tėvai – mudu su Audrone, o Rožės Karmensitos (liepsnojančios meilės) vardą ji pasirinko pati.

Kiekvieną kartą, lankydamas Algę Petrašiūnų kapinėse, atnešu jai raudoną rožę...“, – toks debiutinį romano „Koplyčia“ autorius Algirdo Kaušpėdo žodis.

