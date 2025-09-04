Buvusio krepšinio komentatoriaus Vaido Čeponio gyvenime – naujas etapas: „Žinojau, kad bus nelengva“

Vaidas papasakojo, kad rugsėjo 1-osios šventėje buvo trumpai, bet labiausiai jam įsiminė pirmos mokytojavimo dienos.
„Rugsėjo 1-ojoje buvau trumpai, nes neturiu savo auklėtinių, tai labai ten greitai praėjo. O rugsėjo ir antra, trečia – va čia jau buvo iššūkis tikrai. Grįžau visiškai ištinusia galva, galva kaip puodynė.
Aš žinojau, kad bus nelengva, nes kai žmona mano irgi pradėjo dirbti mokytoja, irgi panašiai grįždavo. Visi mokytojai, kolektyvas sako, kad taip turi būti, reikia susitaikyti. Grįžęs iš karto ėjau miegoti vakar, po to ėjau išsimaudyti, šiek tiek atsigavau, vėl ruošiausi pamokoms“, – kalbėjo V. Čeponis.
Tapo mokytoju iš smalsumo
Jis pasidalijo ir priežastimi, paskatinusia išbandyti save šioje pozicijoje. Anot jo, užvaldė smalsumas.
„Buvo toks smalsumas, nes aš baigęs lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Ir vis kirbėjo jau keletą metų mintis, kaip čia aš taip ir neišbandysiu dirbti pagal savo profesiją. Mane mokė geri profesoriai universitete, mokykloje Panevėžyje buvo sustiprinta lietuvių kalba“, – prisiminė žinomas vyras.
Pasak jo, darbo televizijoje patirtis taip pat padeda būnant mokytoju.
„Ir dirbdamas televizijoje žinojau, kad reikia mokėti taisyklingai kalbėtis. Man nėra sudėtinga žinoti, kur kokią kokią nosinę padėti, ar kablelį, ar ilgąją, ar trumpąją. Sunkiausia – sudominti mokinius, suvaldyti situaciją, kad tu jiems būtum autoritetas, kad tau neliptų jie ant galvos, bet iš kitos pusės – su jais nesipykti“, – teigė jis.
Papasakojo apie šiuolaikinius vaikus
V. Čeponis taip pat papasakojo ir įspūdžius apie savo mokinius bei išskyrė, kas būdinga šiuolaikiniams vaikams.
„Jie visai kitokie negu mano laikais: tikrai judresni, labiau padykę, nesukoncentruoja dėmesio ilgesnį laiką į kažkokius svarbius dalykus. Jiems norisi visko, visko greitai. Tai tai mokant reikia laviruoti.
Negali ilgai kažko pasakot, jei jau pasakoji ilgiau negu tris minutes be pertraukos, jau matai, kad jau nuobodu jiems. Reikia juos įtraukti, duoti įdomesnių užduočių, kad jiems kažkiek įdomu būtų. Bet tai lietuvių kalba ir literatūra – nėra tikrai mėgstamas dalykas. Visiems ten patinka ir dailė, ir kūno kultūra“, – sakė mokytojas.
Nuostaba ir vaikų bei tėvų reakcijos
Jis taip pat atskleidė esantis nustebęs – nesitikėjo vieno dalyko.
„Man patinka, bet aš negalvojau, kad tiek pavargsiu, bet žinau, kad įprasiu kažkiek. Yra triukšmingesnių klasių – tiesiog reikia suvaldyti, reikia būt griežtesniam.
Per pirmas dienos nenoriu būti labai griežtas ir piktas, nes reikia kažkokį aukso vidurį išlaikyt, bet matysiu, jeigu situacija kai kuriose klasėse bus nevaldoma – reiks būti piktesniam“, – dalijosi Vaidas.
Paklaustas apie tėvų bei mokinių reakcijas į žinomą žmogų kaip jų mokytoją, Vaidas neslėpė, kad dėmesio susilaukia daug.
„Tai aišku nustebo, labai nustebo. Ir mokiniai nori fotografuotis, kalbina, visi visko klausinėja. Jau pavargau nuo tų klausimų.
Dabar jau stengiuosi vaikščioti koridoriais nudelbęs akis į žemę, kad nebekalbintų, nebeklausinėtų. Aišku, kažkiek nuo to nuo to pavargau, bet tai ne nieko nieko baisaus. Čia nėra kažkokia tragedija. Viskas normalu“, – sakė buvęs komentatorius.
Džiaugiasi mokytojais
Naujai iškeptas mokytojas papasakojo ir apie kitų kolektyvo narių reakcijas bei išskyrė jų paslaugumą.
„Ir mokytojai nustebo. Aišku, yra ir vyresnio amžiaus mokytojų, kurie tikrai nelabai žinojo, kas aš toks esu, bet kolektyvas labai geranoriškas, labai padeda. Aš ten gal ir atsibostu su įvairiausiais klausimais. Labai nuoširdžios, paslaugios lituanistės, labai padeda. Nuostabi direktorė – dėl to labai pasisekė“, – džiaugėsi V. Čeponis.
