Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvusio krepšinio komentatoriaus Vaido Čeponio gyvenime – naujas etapas: „Žinojau, kad bus nelengva“

2025-09-04 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 11:25

Ši rugsėjo 1-oji buvusiam žinomam krepšinio komentatoriui Vaidui Čeponiui – ypatinga. Ją jis pasitiko būdamas lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Apie šią naują patirtį jis sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.

Vaidas Čeponis (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)
15

Ši rugsėjo 1-oji buvusiam žinomam krepšinio komentatoriui Vaidui Čeponiui – ypatinga. Ją jis pasitiko būdamas lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Apie šią naują patirtį jis sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.

REKLAMA
1

Vaidas papasakojo, kad rugsėjo 1-osios šventėje buvo trumpai, bet labiausiai jam įsiminė pirmos mokytojavimo dienos.

Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rugsėjo 1-ojoje buvau trumpai, nes neturiu savo auklėtinių, tai labai ten greitai praėjo. O rugsėjo ir antra, trečia – va čia jau buvo iššūkis tikrai. Grįžau visiškai ištinusia galva, galva kaip puodynė.

REKLAMA
REKLAMA

Aš žinojau, kad bus nelengva, nes kai žmona mano irgi pradėjo dirbti mokytoja, irgi panašiai grįždavo. Visi mokytojai, kolektyvas sako, kad taip turi būti, reikia susitaikyti. Grįžęs iš karto ėjau miegoti vakar, po to ėjau išsimaudyti, šiek tiek atsigavau, vėl ruošiausi pamokoms“, – kalbėjo V. Čeponis.

REKLAMA

Tapo mokytoju iš smalsumo

Jis pasidalijo ir priežastimi, paskatinusia išbandyti save šioje pozicijoje. Anot jo, užvaldė smalsumas.

„Buvo toks smalsumas, nes aš baigęs lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Ir vis kirbėjo jau keletą metų mintis, kaip čia aš taip ir neišbandysiu dirbti pagal savo profesiją. Mane mokė geri profesoriai universitete, mokykloje Panevėžyje buvo sustiprinta lietuvių kalba“, – prisiminė žinomas vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, darbo televizijoje patirtis taip pat padeda būnant mokytoju.

„Ir dirbdamas televizijoje žinojau, kad reikia mokėti taisyklingai kalbėtis. Man nėra sudėtinga žinoti, kur kokią kokią nosinę padėti, ar kablelį, ar ilgąją, ar trumpąją. Sunkiausia – sudominti mokinius, suvaldyti situaciją, kad tu jiems būtum autoritetas, kad tau neliptų jie ant galvos, bet iš kitos pusės – su jais nesipykti“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Papasakojo apie šiuolaikinius vaikus

V. Čeponis taip pat papasakojo ir įspūdžius apie savo mokinius bei išskyrė, kas būdinga šiuolaikiniams vaikams.

„Jie visai kitokie negu mano laikais: tikrai judresni, labiau padykę, nesukoncentruoja dėmesio ilgesnį laiką į kažkokius svarbius dalykus. Jiems norisi visko, visko greitai. Tai tai mokant reikia laviruoti.

REKLAMA

Negali ilgai kažko pasakot, jei jau pasakoji ilgiau negu tris minutes be pertraukos, jau matai, kad jau nuobodu jiems. Reikia juos įtraukti, duoti įdomesnių užduočių, kad jiems kažkiek įdomu būtų. Bet tai lietuvių kalba ir literatūra – nėra tikrai mėgstamas dalykas. Visiems ten patinka ir dailė, ir kūno kultūra“, – sakė mokytojas.

Nuostaba ir vaikų bei tėvų reakcijos

Jis taip pat atskleidė esantis nustebęs – nesitikėjo vieno dalyko.

REKLAMA

„Man patinka, bet aš negalvojau, kad tiek pavargsiu, bet žinau, kad įprasiu kažkiek. Yra triukšmingesnių klasių – tiesiog reikia suvaldyti, reikia būt griežtesniam.

Per pirmas dienos nenoriu būti labai griežtas ir piktas, nes reikia kažkokį aukso vidurį išlaikyt, bet matysiu, jeigu situacija kai kuriose klasėse bus nevaldoma – reiks būti piktesniam“, – dalijosi Vaidas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas apie tėvų bei mokinių reakcijas į žinomą žmogų kaip jų mokytoją, Vaidas neslėpė, kad dėmesio susilaukia daug.

„Tai aišku nustebo, labai nustebo. Ir mokiniai nori fotografuotis, kalbina, visi visko klausinėja. Jau pavargau nuo tų klausimų.

Dabar jau stengiuosi vaikščioti koridoriais nudelbęs akis į žemę, kad nebekalbintų, nebeklausinėtų. Aišku, kažkiek nuo to nuo to pavargau, bet tai ne nieko nieko baisaus. Čia nėra kažkokia tragedija. Viskas normalu“, – sakė buvęs komentatorius.

REKLAMA

Džiaugiasi mokytojais

Naujai iškeptas mokytojas papasakojo ir apie kitų kolektyvo narių reakcijas bei išskyrė jų paslaugumą.

„Ir mokytojai nustebo. Aišku, yra ir vyresnio amžiaus mokytojų, kurie tikrai nelabai žinojo, kas aš toks esu, bet kolektyvas labai geranoriškas, labai padeda. Aš ten gal ir atsibostu su įvairiausiais klausimais. Labai nuoširdžios, paslaugios lituanistės, labai padeda. Nuostabi direktorė – dėl to labai pasisekė“, – džiaugėsi V. Čeponis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų