Vaidas Čeponis nustebino visus: kardinaliai pakeitė profesiją

Žinia apie pokyčius jis pasidalijo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Prie nuotraukos su mokyklos direktore rašė šmaikščiai, pašiepdamas komentatoriaus poziciją bei pajuokaudamas pats iš savęs.
„Na, kiek galima per televiziją pliurpt niekus ir blevyzgot apie tai, kaip dešimt dykaduonių laksto paskui oranžinį sviedinį ir mėto jį į skylę. Pabodo iki gyvo kaulo. Reikia pagaliau kažką doro ir rimto nuveikt šiam gyvenime. Buvo neįmanoma neįsidarbint lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus Maironio progimnazijoje, kai jos direktorė yra nuostabioji Lina Tamulytė. Jei nesiseks būti mokytoju, gal priims pasidarbuoti sargu ar valgyklos vedėju“, – dalijosi jis.
Po įrašu pasipylė nustebusių žmonių komentarai, į kuriuos V. Čeponis taip pat atsakė šmaikščiai. Vienas komentatorius rašė: „Ar bus valgomi kotletai ir čepsima, kol vaikai rašys rašinėlius? O šiaip sėkmės Vaidai!“
Naujai iškeptas mokytojas atsakė: „Taip. Čeponis negali nečepsėti“.
Kitas rašė: „Kaip suprantu, valgyklos vedėjo vieta jau buvo užimta. Fizinio mokytojo – taip pat. Tada liko tik lietuvių kalbos mokytoju. Kol atsilaisvins postas valgykloje.“
V. Čeponis jam atsakė: „Dar galiu matematikos, chemijos, fizikos ar baleto mokytoju būti. Visus darbus imu, kad badu nemirčiau.“
