Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po 1,5 metų Kristina Ivanova grįžta į mėgstamą veiklą: atskleidė, kodėl užtruko

2025-08-24 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 11:25

Grupės Kristal“ narė ir verslininkė Kristina Ivanova buvo apleidusi mėgstamą veiklą – sportą. Neseniai savo socialinio tinklo Instagram paskyroje ji pasidalijo žinia, kad vėl pradėjo sportuoti bei pasidalijo kadrais iš sporto salės.

Grupės Kristal“ narė ir verslininkė Kristina Ivanova buvo apleidusi mėgstamą veiklą – sportą. Neseniai savo socialinio tinklo Instagram paskyroje ji pasidalijo žinia, kad vėl pradėjo sportuoti bei pasidalijo kadrais iš sporto salės.

REKLAMA
11

Ji sutiko pasidalinti įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais ir papasakoti apie šį naują savo gyvenimo etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kristina Ivanova verčia naują lapą: svajonei įgyvendinti prireikė dvylikos metų
(73 nuotr.)
(73 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Ivanova verčia naują lapą: svajonei įgyvendinti prireikė dvylikos metų

„Po pusantrų metų pertraukos pagaliau grįžau į sporto salę! Energija, motyvacija ir ta nuostabi savijauta po treniruotės – nepakeičiama! Šiandien – mažas žingsnis, bet didelis žingsnis mano savijautai ir gerai nuotaikai!“, – prie nuotraukos rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Po 1,5 metų Kristina Ivanova grįžta į mėgstamą veiklą

View this post on Instagram

A post shared by Kristina Ivanova (@kristina.ivanova)

REKLAMA

Pasak K. Ivanovos, priežastis, kodėl teko mesti šią veiklą – vykdytas projektas.

„Nustojau sportuoti dėl to, kad turėjau didelį projektą – savo naujos grožio studijos įkūrimo procesą, kuris buvo labai ilgas. Dėl laiko stokos teko apleisti sportą“, – pasakojo ji.

Atlikėja atskleidė ir priežastis, kurios paskatino norą vėl užsiimti šia veikla.

„Dabar grįžau pilna koja. Labai tuo džiaugiuosi, nes visiškai kitokia savijauta. Geresnė nuotaika, kūnas sutvirtėjęs. Šią vasarą aktyviai koncertuojame su merginomis, todėl tikrai reikia stiprinti savo kūną. Tiesiog iš esmės, kad neskaudėtų nugaros, turėčiau gerą tonusą – atrodo, tokie paprasti dalykai, bet tai labai pasijautė, kai tik vėl pradėjau sportuoti, grįžau į ritmą“, – sakė grožio specialistė.

Ji taip pat papasakojo, kad sportuoja ne viena – jai padeda profesionalai.

„Dabar dirbu su asmenine trenere, turime treniruotes du kartus per savaitę. Visada džiaugiuosi, kai reikia keliauti į sporto salę“, – kalbėjo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų