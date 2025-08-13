Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

46-erių seksualumo ikona laikytą Nelly Furtado šiandien sunku atpažinti: nustebino gerbėjus

2025-08-13 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 14:55

Garsi dainininkė 46-erių Nelly Furtado, pasirodžiusi „Boardmasters“ festivalyje Jungtinėje Karalystėje nustebino gerbėjus – vilkėjo atvirus sceninius drabužius, pabrėžiančius kūno linijas.

Nelly Furtado (nuotr. Organizatorių)

Atlikėja vilkėjo žalsvos spalvos palaidinę, derančius šortus su raukiniais, o ant pečių buvo užsimetusi žalsvus kailinius.

1

Atlikėja vilkėjo žalsvos spalvos palaidinę, derančius šortus su raukiniais, o ant pečių buvo užsimetusi žalsvus kailinius.

Jos įvaizdį papildė ir blizgantys papuošalai, tamsūs akiniai nuo saulės bei puošnūs batai.

Kai kuriuos nustebino N. Furtado išvaizdos pokyčiai, tačiau pati dainininkė apie meilę savo kūnui yra pasisakiusi ne kartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar sausį savo socialinio tinklo Instagram paskyroje ji pasidalijo nuotrauka su oranžiniu bikini ir atskleidė, kad nėra dariusi jokių plastinių operacijų ar korekcijų.

„Kam rūpi, niekada neturėjau jokių veido ar kūno operacijų, ar didinimo procedūrų, išskyrus laminatus viršutinėje dantų eilėje, kurie buvo atliktos visai neseniai.

Iki šiol man nebuvo atliktos jokios veido ar lūpų injekcijos ar užpildai, bet turiu mylinčią, old school veido priežiūros specialistę, iš kurios perku serumus ir kremus, ir pradėjau tuo užsiimti, kai man buvo 20 metų. Dieną prieš fotosesijas ir raudonuosius kilimus geriu daug vandens ir miegu ant nugaros“, – rašė ji.

Dainininkė taip pat atskleidė, kad praeityje jos nuotraukos buvo redaguojamos. Tiesa – ne jos pačios. Tai darydavo žurnalai.

„Mano oda yra alyvuogių atspalvio, o jie dažnai ją labai pašviesindavo nuotraukose, taip pat sumažindavo klubus – redakcijose visada tą darydavo“, – praėjusiais metais „People“ pasakojo N. Furtado.  

