Labiausiai tatuiruotas žmogus atskleidė skausmingiausią vietą: beveik visas jo kūnas padengtas rašalu

Remy jau daugelį metų puikuojasi antraštėse, o pastaruoju metu – nes išleido daugiau nei 215 tūkst. svarų sterlingų savo unikaliems piešiniams ant kūno. Buvusio šefo kelionė prasidėjo dar 2001 m., kai jis prasivėrė pirmąjį auskarą veide, o netrukus po to pasidarė tatuiruotę su sūnaus vardu, pranešė portalas „Mirror“.
Ir dabar jis nelėtina tempo: tatuiruojasi net kelis kartus per savaitė. Jis dažnai dalinasi savo progresu socialiniame tinkle „Instagram“ (@ephemeral__remy), kur turi 164 tūkst. sekėjų, ir neseniai užsiminė apie žiaurų atsaką interneto troliams, kurie komentuoja jo išvaizdą.
Tačiau tatuiruočių gerbėjas dažnai sulaukia ir daug pagyrų iš sekėjų, kuriuos įkvepia jo tatuiruočių kelionė. Neseniai paskelbto įrašo komentarų skiltyje vienas rašė: „Šiame pasaulyje nėra tobulo dalyko, bet tu esi tobulas tatuiruotės pavyzdys, Dieve Remy.“
Atskleidė skausmingiausią vietą
Išskirtiniame interviu su „Mirror“ jis pasidalijo savo progresu ir atskleidė, kurią jo kūno vietą tatuiruoti skausmingiausia.
Jis sakė: „Man skausmingiausios vietos buvo vidinėje šlaunų / sėdmenų srityje“.
„Didžioji dalis mano kūno turi nuo 10 iki 30+ sluoksnių tatuiruočių, ir esu 100 % tikras, kad nėra žmogaus, kuris būtų turėjęs daugiau sluoksnių, valandų ir seansų nei aš.“
Išsitatuiravo ir lytinius organus
Dauguma žmonių, kurie yra apsėsti tatuiruotėmis, gali bijoti tatuiruoti savo apatines kūno vietas, bet Remy atveju taip nėra.
Jis pridūrė: „Mano lytiniai organai yra tatuiruoti kelis kartus, o pažastys – 16 ir 17 kartų, iš viso per daugelį metų – 33 pažastų tatuiruočių seansai.
„Man pažastys neskauda ir visada laikiau jas pervertintomis, palyginti su tuo, ką dauguma žmonių nori jums įteigti.“
Dalijasi patirtimi socialiniuose tinkluose
Kanadietis kadaise dirbo virtuvėje virėju ir dešimtmečius skyrė savo neįtikėtinai transformacijai.
Paprastai jis dalijasi savo tatuiruočių kelione socialiniuose tinkluose, nesvarbu, ar tai „Instagram“, ar „YouTube“. Savo puslapyje jis save vadina „labiausiai tatuiruotu vyru realiame pasaulyje“.
Remy teigė, kad dažnai ignoruoja žmones, kurie bando jį įžeisti socialiniuose tinkluose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!