Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Labiausiai tatuiruotas žmogus atskleidė skausmingiausią vietą: beveik visas jo kūnas padengtas rašalu

2025-08-11 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 17:25

Remy mano, kad nėra kito žmogaus planetoje, kuris būtų išsitatuiravęs savo kūną daugiau kartų nei jis. Dabar jis išskirtinai atskleidė, kuri jo kūno vieta yra skausmingiausia.

Remy tatuiruotės (nuotr. Instagram)

Remy mano, kad nėra kito žmogaus planetoje, kuris būtų išsitatuiravęs savo kūną daugiau kartų nei jis. Dabar jis išskirtinai atskleidė, kuri jo kūno vieta yra skausmingiausia.

REKLAMA
7

Remy jau daugelį metų puikuojasi antraštėse, o pastaruoju metu – nes išleido daugiau nei 215 tūkst. svarų sterlingų savo unikaliems piešiniams ant kūno. Buvusio šefo kelionė prasidėjo dar 2001 m., kai jis prasivėrė pirmąjį auskarą veide, o netrukus po to pasidarė tatuiruotę su sūnaus vardu, pranešė portalas „Mirror“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir dabar jis nelėtina tempo: tatuiruojasi net kelis kartus per savaitė. Jis dažnai dalinasi savo progresu socialiniame tinkle „Instagram“ (@ephemeral__remy), kur turi 164 tūkst. sekėjų, ir neseniai užsiminė apie žiaurų atsaką interneto troliams, kurie komentuoja jo išvaizdą.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau tatuiruočių gerbėjas dažnai sulaukia ir daug pagyrų iš sekėjų, kuriuos įkvepia jo tatuiruočių kelionė. Neseniai paskelbto įrašo komentarų skiltyje vienas rašė: „Šiame pasaulyje nėra tobulo dalyko, bet tu esi tobulas tatuiruotės pavyzdys, Dieve Remy.“

REKLAMA

Atskleidė skausmingiausią vietą

Išskirtiniame interviu su „Mirror“ jis pasidalijo savo progresu ir atskleidė, kurią jo kūno vietą tatuiruoti skausmingiausia.

Jis sakė: „Man skausmingiausios vietos buvo vidinėje šlaunų / sėdmenų srityje“.

„Didžioji dalis mano kūno turi nuo 10 iki 30+ sluoksnių tatuiruočių, ir esu 100 % tikras, kad nėra žmogaus, kuris būtų turėjęs daugiau sluoksnių, valandų ir seansų nei aš.“

REKLAMA
REKLAMA

Išsitatuiravo ir lytinius organus

Dauguma žmonių, kurie yra apsėsti tatuiruotėmis, gali bijoti tatuiruoti savo apatines kūno vietas, bet Remy atveju taip nėra.

Jis pridūrė: „Mano lytiniai organai yra tatuiruoti kelis kartus, o pažastys – 16 ir 17 kartų, iš viso per daugelį metų – 33 pažastų tatuiruočių seansai.

„Man pažastys neskauda ir visada laikiau jas pervertintomis, palyginti su tuo, ką dauguma žmonių nori jums įteigti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dalijasi patirtimi socialiniuose tinkluose

Kanadietis kadaise dirbo virtuvėje virėju ir dešimtmečius skyrė savo neįtikėtinai transformacijai.

Paprastai jis dalijasi savo tatuiruočių kelione socialiniuose tinkluose, nesvarbu, ar tai „Instagram“, ar „YouTube“. Savo puslapyje jis save vadina „labiausiai tatuiruotu vyru realiame pasaulyje“.

Remy teigė, kad dažnai ignoruoja žmones, kurie bando jį įžeisti socialiniuose tinkluose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
užuojautu expertas Vaflis
užuojautu expertas Vaflis
2025-08-11 17:44
ilgai sveikas negyvens
Atsakyti
Debas jis
Debas jis
2025-08-11 17:56
Mirs greitai. Limfmazgiai rašaluoti...
Atsakyti
patologijos enciklopedija
patologijos enciklopedija
2025-08-11 17:45
kodėl psichikos ligoniai nuolat rodomi kaip pavyzdys?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų