Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Neda Malūnavičiūtė atsidūrė ant operacinio stalo: prireikė pagalbos

2025-08-08 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 11:55

Dainininkė Neda Malūnavičiūtė neseniai gulėsi ant operacinio stalo. Moteris ilgą laiką kentė rankos skausmus, todėl prireikė profesionalų pagalbos.

Neda Malūnavičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
15

Dainininkė Neda Malūnavičiūtė neseniai gulėsi ant operacinio stalo. Moteris ilgą laiką kentė rankos skausmus, todėl prireikė profesionalų pagalbos.

REKLAMA
0

Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Neda Malūnavičiūtė
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Neda Malūnavičiūtė

Prireikė operacijos

Žinoma moteris atvirai pasidalijo su savo gerbėjais, kad neseniai jai buvo atlikta operacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dar kartą lenkiu galvą prieš puikų plastikos chirurgą Darių Jauniškį. Primenu, kad man operavo dešinės rankos riešą, atlaisvino nervą.

REKLAMA
REKLAMA

Neapsakomo gerumo ir dėmesingumo žmogus, su puikiu humoro jausmu ir mokėjimu į viską žiūrėti pozityviai. Išėjau iš klinikos išsišiepus, rankos neskauda ir net nebereikia nuskausminamųjų vaistų!

Kaip gera, kad Darius tiesiog myli savo darbą, savo profesiją ir žmones. Ačiū, Ačiū, Ačiū, Dariau už viską! Atkreipkit dėmesį į binto spalvą! Dar tokio neteko dėvėt“, – brūkštelėjo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų