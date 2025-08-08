Neda Malūnavičiūtė atsidūrė ant operacinio stalo: prireikė pagalbos

Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prireikė operacijos
Žinoma moteris atvirai pasidalijo su savo gerbėjais, kad neseniai jai buvo atlikta operacija.
„Dar kartą lenkiu galvą prieš puikų plastikos chirurgą Darių Jauniškį. Primenu, kad man operavo dešinės rankos riešą, atlaisvino nervą.
Neapsakomo gerumo ir dėmesingumo žmogus, su puikiu humoro jausmu ir mokėjimu į viską žiūrėti pozityviai. Išėjau iš klinikos išsišiepus, rankos neskauda ir net nebereikia nuskausminamųjų vaistų!
Kaip gera, kad Darius tiesiog myli savo darbą, savo profesiją ir žmones. Ačiū, Ačiū, Ačiū, Dariau už viską! Atkreipkit dėmesį į binto spalvą! Dar tokio neteko dėvėt“, – brūkštelėjo ji.
