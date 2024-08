24 Lady Gagos tatuiruotės turi ypatingą reikšmę: kodėl tėčiui pažadėjo tatuiruotis tik kairę kūno pusę?

Holivude yra dainininkai ir superžvaigždės – Lady Gaga tvirtai priklauso pastarajai kategorijai.

Lady Gagos tatuiruotės (17 nuotr.) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) +13 Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram) Lady Gaga (nuotr. Instagram)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lady Gagos tatuiruotės

Dėl savo neįtikėtino balso ir prieštaringų mados pasirinkimų ji tikrai žino, kaip padaryti neišdildomą įspūdį, ir tai jai pelnė didžiulį ištikimų gerbėjų būrį. Nuo tada, kai beveik prieš du dešimtmečius Lady Gaga debiutavo muzikinėje scenoje, apie ją pavyko sužinoti daugiau, įskaitant įdomų paktą, kurį ji sudarė su savo tėvu, susijusį su rašalu.

Prieš tapdama tokia tatuiruota dainininke, kokią pažįstame šiandien, Lady Gaga turėjo pažadėti tėvui, kad visos jos tatuiruotės bus tik kairėje kūno pusėje, įskaitant nugarą.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis prašė, kad vienoje pusėje išlikčiau šiek tiek normali, – paaiškino ji žurnalui „Rolling Stone“. – Taigi tatuiruotes turiu tik kairėje pusėje. Manau, kad jis mato mano dešinę pusę kaip Marilyn Monroe pusę, o jis kairę pusę kaip Iggy Pop.“

REKLAMA

Po dviejų dešimčių tatuiruočių galima pamanyti, kad Lady Gagai gali pritrūkti vietos (arba idėjų), tačiau popžvaigždė niekada nepavargsta darytis naujų. Visos 24 Gagos tatuiruotės turi ypatingą reikšmę – nuo gėlių raštų iki duoklės gerbėjams ir net mielų prisiminimų jos šeimai.

Smuiko rakto tatuiruotė

Jei gerai įsižiūrėsite, pamatysite pirmąją Lady Gagos tatuiruotę – ant apatinės nugaros dalies pavaizduotą smuiko raktą. Nors ji niekada aiškiai nenurodė šio piešinio prasmės, atsižvelgiant į jos aistrą karjerai, turėtume sakyti, kad tatuiruotė skirta jos meilei muzikai.

REKLAMA

REKLAMA

Taikos ženklo tatuiruotė

2006 m. Lady Gaga ant kairiojo riešo išsitatuiravo taikos ženklą, kurį įkvėpė miręs Johnas Lennonas. 2012 m. sakydama sveikinimo kalbą dėl taikos stipendijos, Lady Gaga išsamiai papasakojo apie savo ryšį su Johnu Lennonu:

„Kai man sukako 19 metų, pasidariau taikos ženklo tatuiruotę, kad priminčiau, jog jei kada nors sulauksiu masės dėmesio, įsipareigosiu savo balsu skleisti užuojautą.“

Rožės

2008 m. Gaga ant apatinės nugaros dalies pasidarė rožių sūkurį, kurį sukūrė garsenybių tatuiruočių meistrė Kat Von D. Iš tikrųjų ji tatuiruotę pasidarė tam, kad galėtų ją įkomponuoti į savo smuiko rakto tatuiruotę, nes dėl jos gailėjosi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ramunės

Ant kairiojo peties Gaga išsitatuiravo tris ramunes – tai buvo ketvirtoji dainininkės tatuiruotė. Gaga apie savo ramunėlių tatuiruotę viešai daug nekalbėjo, tačiau manoma, kad tai duoklė jos meilei gėlėms.

Ant kairiojo peties virš ramunių Gaga užrašė japonų fotografo Nobuyoshi Araki ranka sukurtą užrašą „Tokyo Love“ (liet. „Tokijo meilė“). Gaga ir Araki bendradarbiavo kuriant fotosesiją vergystės tema 2009 m., kai ji lankėsi Japonijoje.

REKLAMA

„Man buvo garbė būti pirmąja amerikiete, kurią jis fotografavo, ir tik antrąja popmuzikos atlikėja, Björk kompanijoje. Jis pasirašė polaroidus „Tokyo Love“ (liet. „Tokijo meilė“)“, - ji paaiškino žurnalui „Interview“.

Rainerio Marijos Rilkės žodžiai

Viešėdama Japonijoje Gaga taip pat išsitatuiravo poeto Rainerio Marijos Rilkės (kurį ji yra pavadinusi savo „mėgstamiausiu rašytoju“) žodžius vokiškai. Pasak žurnalo „Interview Magazine“ citatos, tatuiruotė išversta taip:

REKLAMA

„Giliausią nakties valandą prisipažink sau, kad mirsi, jei tau bus uždrausta rašyti. Ir pažvelk giliai į savo širdį, kur ji skleidžia šaknis, atsakymą, ir paklausk savęs, ar privalau rašyti?“

1974 m. gruodžio 18 d. tatuiruotė

Kita tatuiruotė, kurios lengva nepastebėti, yra data „1974 m. gruodžio 18 d.“, esanti viduryje Gagos Rilkės citatos. Šia data pagerbta jos teta Joanne Stefani Germanotta, kuri mirė nuo vilkligės būdama 19 metų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors ji mirė 12 metų prieš Gagos gimimą, Joanne visada buvo labai svarbi Germanottų šeimoje ir buvo atlikėjos įkvėpėja (ir bendravardė).

„Apie Joanne žinau tik tai, ką ji paliko po savęs – daug gedulo mano šeimoje“, – sakė ji.

Tėtės tatuiruotė

Gaga išsitatuiravo žodį „tėtis“ širdelės viduje, taip pagerbdama savo tėvą Joe Germanotta po to, kai 2009 m. jam buvo atlikta širdies operacija. Jos tėvas iš pradžių nenorėjo operuotis, bet jai pavyko jį įtikinti, ir širdies vožtuvo pakeitimas, kuris jam buvo atliktas, galiausiai išgelbėjo jo gyvybę.

REKLAMA

„Little Monsters“ tatuiruotė

2010 m. vasarį, norėdama pagerbti savo gerbėjus, Gaga šalia kairės alkūnės vidinės pusės, šalia Rilkės citatos, kaligrafiškai išsitatuiravo žodžius „Little Monsters“. Socialiniame tinkle „Twitter“ ji pasidalijo tatuiruotės nuotrauka su žodžiais:

„Pažiūrėkite, ką aš padariau praėjusią naktį. Maži monstriukai amžinai, ant rankos, kuri laiko mano mikrofoną.“

Vienaragis

Ant kairės šlaunies Gaga turi vienaragį ir 2010 m. dainos „Born This Way“ žodžius. Duodama interviu radijo laidai „Big Top 40 Show“ Gaga atskleidė, kad tatuiruotė atsirado dėl jos vaikystės meilės „My Little Ponies“.

REKLAMA

„Buvau apsėsta idėjos apie būtybę, kuri gimė turėdama kažką stebuklingo, dėl ko tarsi tapo nevykėliu eržilų pasaulyje, – sakė ji. – Iš esmės jie yra mitinė būtybė. Vienaragis gimsta stebuklingas, ir tai nėra jo kaltė, ir dėl to jis netampa nei labiau, nei mažiau ypatingas ar mažiau unikalus, bet jis negali padėti, kad gimė su ta magija.“

„ARTPOP“ albumui dedikuota tatuiruotė

Gaga atskleidė savo 2012 m. albumo „ARTPOP“ pavadinimą, išsitatuiravusi jį ant kairiojo riešo. 2012 m. rugpjūtį tatuiruotę ji parodė „Instagram“ socialiniame tinkle su prierašu:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nauja tatuiruotė, naujas albumas. Įsitikinkite, kad rašydami apie mano naująjį albumą / projektą „ARTPOP“ pavadinimą rašote didžiosiomis raidėmis.“

Inkaras

2012 m. viešėdama Amsterdame (Nyderlandai) per „Born This Way“ gastroles, Gaga Amsterdamo tatuiruočių muziejuje išsitatuiravo nedidelį inkarą, kurį jai po kairiąja pažastimi išsitatuiravo vietinis menininkas Hankas.

Vėliau ji tviteryje paskelbė savo naujosios tatuiruotės nuotraukas ir parašė:

„Nauja tatuiruotė. Jo antspaudas.“

Manoma, kad inkaras yra duoklė jos tuometiniam vaikinui Taylorui Kinney, su kuriuo ji susipažino, kai jis pasirodė jos dainos „You And I“ vaizdo klipe, kuriame ji vaidino undinę.

REKLAMA

Cherubinas

Retai matoma tatuiruotė – cherubinas ant Gagos kaklo, kurią ji pasidarė tūkstančių gerbėjų akivaizdoje per „Fame“ kvepalų pristatymą Gugenheimo muziejuje 2012 m. Tatuiruočių dailininkas Markas Mahoney paaiškino, kad Renesanso epochos angelas buvo pasirinktas kaip duoklė jos itališkam paveldui.

Nuotrauką galite pamatyti čia:

Rio tatuiruotė

Kairėje kaklo pusėje Gaga pagerbė Rio de Žaneirą, o raidę „i“ pakeitė kryžiumi, o raštas sukurtas iš gerbėjų parašų.

REKLAMA

Naujojo piešinio nuotrauka ji pasidalijo socialiniame tinkle „Twitter“, sakydama:

„R†O. Monstrai, visame pasaulyje jūs ir toliau kasdien mane įkvepiate, esate tarsi nesibaigiantis galimybių vandenynas.“

Ji taip pat pridėjo tviterio įrašą, kuriame paaiškino, kaip atsirado tatuiruotė: „Šriftas buvo išvestas iš trijų gerbėjų parašų, visi iš skirtingų rajonų ir skirtingo amžiaus. Atvaizduoja, kaip muzika mus suartina.“

Pelės tatuiruotė

Savo sesers Natali, kurios pravardė vaikystėje buvo „pelė“, garbei Gaga ant kairės rankos nugaros pasidarė animacinę pelę, laikančią siuvimo adatą ir siūlą. Ant siūlo galo užrašyta „Nat“.

REKLAMA

REKLAMA

Natali yra mados dizainerė, baigusi Parsonso dizaino mokyklą Niujorke. Savo interneto svetainėje Gaga paaiškino:

„Skiriu tai Nat, savo seseriai. Adata simbolizuoja jos aistrą mados dizainui. Myliu ją labiau už viską, ji mane įkvepia. Taip pat todėl, kad kartu žiūrėjome „Pelenę“ ir tame filme pelės siuvo! Ji turi daug reikšmių.“

Trimito tatuiruotė

2014 m. Gaga ant dešiniojo bicepso vidinės pusės išsitatuiravo trimitą. Tatuiruotę sukūrė jos draugas ir dainos „Cheek to Cheek“ bendradarbis Tony Bennettas.

Šį kūrinį ji debiutavo „Instagram“ kartu su prierašu: „Bennedetto. Tony yra menininkas. jis nupiešė šį trimitą.“

Monstro ranka

Hamburge, Vokietijoje, tiesiai po kairiąja pažastimi Gaga išsitatuiravo didžiulę ranką, skirtą jos mažiesiems monstriukams, kuriuos ji visada ragina „pakelti letenas aukštyn“. Per „Reddit AMA“ klausimų ir atsakymų sesiją Gaga atskleidė, kad ši letena iki šiol buvo jos mėgstamiausia tatuiruotė.

„Monstro letena, mano gerbėjų simbolis, nes jie kiekvieną vakarą, nuo tada, kai tapome bendruomene, minioje aukštai kelia letenas. Branginu ją dėl jos reikšmės, ištikimybės, atsidavimo ir stiprybės, kuria dalijamės. Norėjau, kad ji būtų įrėžta ant manęs visam laikui.“

REKLAMA

Motinos monstrės tatuiruotė

Papildydama savo tatuiruočių, skirtų mažosioms pabaisėlėms, tatuiruotę, Gaga nuo krūtinės iki pažasties išsitatuiravo žodžius „Mother Monster“ su nėrinių detalėmis. Ji taip norėjo, kad jos pravardė būtų užrašyta ant šonkaulių, kad iš Los Andželo į Mančesterį (Anglija) nuskrido tatuiruočių meistras Erikas Gonzalezas, kad padarytų tatuiruotę.

David Bowie tatuiruotė

2016 m. vasarį, praėjus vos mėnesiui po Davido Bowie mirties, Gaga pasidarė legendinio atlikėjo portretą iš jo albumo „Aladdin Sane“ viršelio virš kairiojo klubo. Vos po dviejų dienų, prieš atlikdama duoklę Bowie per „Grammy“ apdovanojimus, ji papasakojo laikraščiui „The Hollywood Reporter“, kas ją privertė įsimylėti Bowie, kai pirmą kartą persikėlė į Niujorką.

„Jis yra tikras, tikras menininkas ir nežinau, ar kada nors pasakiau: „O, aš būsiu tokia kaip šis“, ar atėjau prie jo pamažu, suprasdama, kad tai yra mano pašaukimas, ir tai mane prie jo traukė“, – sakė ji.

Seksualinę prievartą išgyvenusio žmogaus simbolis

Po to, kai 2015 m. dokumentiniam filmui „The Hunting Ground“ sukūrė dainą „'Til It Happens to You“, Gaga, rodydama solidarumą, ant kairiojo peties pasidarė simbolį, kurį sukūrė viena iš seksualinę prievartą išgyvenusių moterų, prisijungusių prie Gagos scenoje per „Oskarų“ teikimo ceremoniją, Jackie Lin. Lin, Stanfordo universiteto studentė, sukūrė liepsnojančios rožės dizainą, simbolizuojantį vienybę.

REKLAMA

Maždaug dvi dešimtys nukentėjusiųjų prieš „Oskarų“ apdovanojimus išsitatuiravo šį simbolį ant kūno, o Gaga prisijungė prie jų.

„Per repeticijas išgyvenusieji ir aš sudarėme paktą“, – atskleidė ji „Snapchat“ istorijoje, o tatuiruočių meistras Davidas Allenas išpiešė dizainą.

Joanne

2016 m. išleidusi penktąjį studijinį albumą „Joanne“, Gaga ant kairiojo dilbio visam laikui išsitatuiravo savo mirusios tetos Joanne parašą. Nepaisant to, kad ji prieštarauja tatuiruotėms, jos tėvas taip pat turi tokią pat tatuiruotę.

„Ant rankos išsitatuiravau tikrąjį Joanne parašą“, – parašė ji „Instagram‘ prieraše. „Mano tėtis irgi pasidarė vieną. Su angelu ant peties.“

Haus tatuiruotė

Švęsdama „Haus of Gaga“ (komandos, kuri daugelį metų padėjo sukurti jos firminį įvaizdį) 10 metų sukaktį, ji ant kairės rankos virš pelės tatuiruotės pasidarė užrašą „Haus“.

„Beveik mūsų 10 metų jubiliejus Haus tatuiruotė“, – dalijosi ji Snapchate.

G-A-G-A natos

Kartu su savo vadybininku Bobby Campbellu Lady Gaga ant dešinės rankos išsitatuiravo muzikinę lazdelę su natomis, kurios rašo G-A-G-A. Iš pradžių tatuiruotėje buvo tik keturios eilutės, bet ji greitai pataisė tatuiruotę ir pridėjo penktąją.

REKLAMA

„La Vie En Rose“

Naujausia Lady Gagos tatuiruotė, kurią ji pasidarė prieš pat „Oskarų“ teikimo ceremoniją 2019 m. vasarį, yra duoklė jos gyvenimą pakeitusiam vaidmeniui filme „Gimė žvaigždė“. Dizainas – rožė su užrašu „La Vie En Rose“ per nugarą – yra užuomina į klasikinę Edith Piaf dainą, kurią filme jos herojė Ally atliko drag bare prieš Bradley Cooperio personažą Jacksoną Mainą. Šią dainą ji taip pat dainavo per Parkerio vėžio imunoterapijos instituto atidarymą Šono Parkerio namuose, kuris įtikino Kuperį ją įdarbinti.