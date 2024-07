Lady Gagai ir Celine Dion – nė skatiko už pasirodymą olimpinių žaidynių atidaryme?

Daugybė Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją stebėjusių žiūrovų negalėjo atitraukti akių, kai renginio pabaigoje Kanados superžvaigždė C. Dion ant Eifelio bokšto keturias valandas trukusį renginį užbaigė jaudinančia kulminacija.

Tai buvo pirmasis C. Dion gyvas pasirodymas per ketverius metus, įvykęs praėjus pusantrų metų po to, kai jai buvo diagnozuotas sustingusio žmogaus sindromas (SPS).

REKLAMA

REKLAMA

Pasibaigus įspūdingai olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijai sklido gandai, kad už savo pasirodymą C. Dion gavo solidų užmokestį. Portalas TMZ skelbė, kad tai galėjo siekti net 2 mln. JAV dolerių. Taip pat buvo teigiama, kad papildomai buvo apmokėtos visos kelionės išlaidos.

REKLAMA

Negavo nė skatiko?

Tačiau olimpinių žaidynių atstovas spaudai paneigė visus šiuos gandus. Pasirodo, nei ceremoniją užbaigusi C. Dion, nei ekstravagantišką pasirodymą surengusi Lady Gaga už tai negaus nė skatiko.

„Priešingai nei teigiama kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose, 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių ceremonijų atlikėjai negaus honoraro už savo pasirodymą. Jų sprendimas pasirodyti tokiomis sąlygomis atspindi jų norą tapti istorinio įvykio Prancūzijai ir sporto pasauliui dalimi“, – portalui „Page six“ teigė olimpinių žaidynių atstovas spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, olimpinių žaidynių organizatoriai padengė visas atlikėjų išlaidas, susijusias su pasirodymais, pavyzdžiui, buvo sumokėta už kostiumus, antro plano šokėjus ir pan.

Olimpinės žaidynės nėra vienintelis didelis sporto renginys, kuriame nemokama atlikėjams – „Super Bowl“, pritraukiantis milijonus žiūrovų, taip pat nemoka dainininkams, pasirodantiems didžiosios pertraukos metu.

Taip yra todėl, kad atlikėjai patiria didžiulį srautų ir pardavimų padidėjimą, nes „Halftime Show“ veikia kaip ~12 minučių trunkanti jų muzikinio katalogo reklama. Kaip „Forbes“ sakė NFL atstovas spaudai, atlikėjams taip pat yra padengiamos tik pasirodymo išlaidos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Lady Gagos pardavimai po 2017 m. „Super Bowl“ padidėjo 1000 proc. Turint tai omenyje, nesunku suprasti, kodėl ji –arba bet kas kitas – būtų pasirengusi surengti nemokamą šou didžiulei auditorijai. Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos žiūrovų skaičius prilygsta „Super Bowl“ žiūrovų skaičiui.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad stovėdama Eifelio bokšto papėdėje C. Dion dainavo Edith Piaf kūrinį „Hymne A L'Amour“. Kanados dainininkė vilkėjo blizgančią, karoliukais puoštą suknelę ir pasirodymą atliko šalia pianino lyjant lietui. Jai užbaigiant dainą buvo matyti jos emocijos, palietusios daugelio širdis.

REKLAMA

Tuo tarpu Lady Gaga surengė pribloškiantį pasirodymą kaip pirmoji 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos dalyvė – tik viskas buvo įrašyta iš anksto.

„Grammy“ ir Oskaro laureatė savo pasirodymą pradėjo ant laiptų palei Senos upę, dainuodama dainą „Mon Truc en Plumes“, kuria pagerbė prancūzų baleto šokėją, aktorių ir dainininką Zizi Jeanmaire'ą.

Nors Lady Gagai tai buvo debiutinis pasirodymas olimpinėse žaidynėse, C. Dion 1996 m. atidarė Atlantos žaidynes su daina „The Power of the Dream“.