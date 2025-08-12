Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Sužinojus, kiek kainuoja Cristiano Ronaldo sužadėtuvių žiedas, žado neteko ne vienas

2025-08-12 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 16:55

Futbolo ikona Cristiano Ronaldo pasipiršo savo mylimajai Georginai Rogriguez po beveik dešimtmečio buvimo kartu. Šia žinia moteris pasidalijo savo socialiniuose tinkluose, demonstruodama įspūdingą žiedą, kurio kaina – pribloškianti.

C. Ronaldo pasipiršo mylimajai (nuotr. Instagram)
7

Futbolo ikona Cristiano Ronaldo pasipiršo savo mylimajai Georginai Rogriguez po beveik dešimtmečio buvimo kartu. Šia žinia moteris pasidalijo savo socialiniuose tinkluose, demonstruodama įspūdingą žiedą, kurio kaina – pribloškianti.

Šnabždesiai apie sužadėtuves pirmą kartą pasklido, kai Georgina buvo pastebėta su akį traukiančiu deimantu. Nors pora tylėjo, Ronaldo anksčiau pripažino, kad laikas tiesiog neatrodė tinkamas, nes, jo teigimu, jis „ne visai tinkamas“. Tai įvyko po to, kai Ronaldo atšventė savo 40-ąjį gimtadienį su 4000 svarų sterlingų vertės fitneso batais ir pagal užsakymą pagamintais tortais.

Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez

Tačiau jo jausmai akivaizdžiai pasikeitė po to, kai jis atsiklaupė ant vieno kelio ir uždavė klausimą savo ilgametei partnerei, pranešė portalas „Mirror“.

Sekėjai neslėpė susižavėjimo

Georgina socialiniuose tinkluose pristatė akinantį žiedą, kurį 67 milijonai jos sekėjų netruko pastebėti ir sureaguoti. Romantiškoje nuotraukoje didelis deimantas žibėjo baltų paklodžių fone, o Ronaldo ranka glaudė jos ranką.

Gerbėjai gyrė stulbinantį brangakmenį, vadindami jį „didžiausiu kada nors pagamintu žiedu“, o kiti dalijosi susirūpinimu, kad dėl dydžio jis gali būti lengvai pažeistas.

Žiedo kaina gali siekti apie 10 milijonų

Juvelyrikos ekspertas Maxwellas Stone'as pakomentavo: „Georgina jau kurį laiką laukė šios akimirkos – ir Cristiano tikrai pateisino lūkesčius.

Futbolininkas pasipiršo su nepaprastu 30 karatų ovalo formos deimantu – tikru šedevru. Kad būtų aiškiau, nors vidutinis įžymybių sužadėtuvių žiedas sveria apie 4 karatus, tipiškas žiedas paprastiems žmonėms yra arčiau 1 karato.

Įspūdingą centrinį akmenį supa dideli šoniniai akmenys ir beveik neabejotinai įstatytas į platinos žiedą. Platina, žinoma dėl savo tankio, patvarumo ir retumo, yra geidžiamiausias ir brangiausias metalas sužadėtuvių žiedams.

Kadangi Georginos papuošalų kolekcija jau vertinama daugiau nei 4 milijonais dolerių, nenuostabu, kad jos sužadėtuvių žiedas, be jokios abejonės, yra įspūdingiausias, kokį iki šiol matėme šiais metais. Manau, kad jis vertas apie 10 milijonų dolerių.“

Poros meilės istorija prasidėjo 2016 m. „Gucci“ parduotuvėje, ir Ronaldo niekada nevengė išreikšti, kaip stipriai jis myli Georginą.

 

 

