TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo sužadėtuvės su Georgina Rodriguez: įspūdingas žiedas ir jų meilės istorija

2025-08-11 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 22:17

„Al-Nassr“ puolėjas Cristiano Ronaldo ir ilgametė jo draugė Georgina Rodriguez pirmadienį „instagram“ paskyroje paskelbė apie sužadėtuves.

Georgina Rodriguez ir Cristiano Ronaldo | Instagram.com nuotr

0

31-erių G. Rodriguez „instagrame“ taip pat parodė didžiulį sužadėtuvių žiedą.

Prie nuotraukos modelis parašė: „Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose.“

Dar balandį G. Rodriguez paskatino spėliones apie sužadėtuves, kai socialiniuose tinkluose pasidalijo kitos formos žiedu ant savo rankos.

Praėjusių metų gruodį, per „Globe Soccer Awards“ apdovanojimus Dubajuje, C. Ronaldo taip pat sukėlė kalbas, kai sakė: „Didžiulė garbė laimėti šį trofėjų. Čia yra mano vyriausias sūnus, mano žmona.“

Anksčiau aiškindamas, kodėl vis dar nėra vedęs savo ilgametės draugės, C. Ronaldo yra sakęs: „Visada jai kartoju: „Kai pajusime tai.“ Kaip ir viskas mūsų gyvenime, ir ji žino, apie ką kalbu. Tai gali įvykti po metų, po šešių mėnesių ar net po mėnesio. Esu tūkstančiu procentų tikras, kad taip bus.“

Tuo tarpu G. Rodriguez yra sakiusi apie draugų juokelius: „Jie visada juokauja apie vestuves. „Kada vestuvės?“ Nuo tada, kai pasirodė Jennifer Lopez daina „The Ring or When“, jie pradėjo ją man dainuoti. Na, tai ne nuo manęs priklauso.“

C. Ronaldo ir G. Rodriguez kartu augina dvi dukras – septynerių Alana ir trejų Bella. Pastarosios dvynys brolis Angelas tragiškai mirė gimimo metu.

G. Rodriguez taip pat padeda auginti kitus tris C. Ronaldo vaikus – 15-metį Cristiano jaunesnįjį, aštuonmečius Mateo ir Eva Mariją.

Pora susipažino 2016 metais, kai G. Rodriguez dirbo „Gucci“ parduotuvėje Madride.

Apie pirmąjį susitikimą ji yra prisiminusi: „Galiausiai galėjau išeiti iš parduotuvės namo trimis valandomis vėliau nei turėjau ir kai jau ruošiausi išeiti, įėjo Cristiano su vyriausiu sūnumi ir keliais draugais. Pasakykime taip – pilve pajutau drugelius.“

40-metis C. Ronaldo 2024–2025 m. Saudo Arabijos čempionate „Al-Nassr“ klubui pelnė 25 įvarčius ir atliko tris rezultatyvius perdavimus, tačiau komanda vėl nesugebėjo iškovoti čempionų titulo. Per pirmuosius du portugalo sezonus klubas užėmė antrąją vietą, o šįkart finišavo trečias.

Nuo 2019–2020 m. sezono kiekvieną Saudo Arabijos titulą laimėjo „Al-Hilal“ arba „Al-Ittihad“, iš kurių „Al-Hilal“ per tą laikotarpį triumfavo keturis kartus.

C. Ronaldo ir toliau atstovauja Portugalijos rinktinei, tačiau pastaruoju metu didžiuosiuose turnyruose jam nesiseka. 2024 m. Europos čempionate jis liko be įvarčių ir atliko vos vieną rezultatyvų perdavimą, o 2022 m. pasaulio čempionate pelnė tik vieną įvartį ir nepasižymėjo perdavimais.

