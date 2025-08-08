Flirtas teniso pasaulyje: Kudermetova prabilo apie Rune siųstas žinutes

„Rune neseniai man parašė žinutę. Aš jam atsakiau – berniuk, aš tau ne per sena? Pasakiau, kad jei jis peržiūrėtų mano nuotraukas „instagram“ paskyroje, tai pamatytų, kad turiu vyrą. Jis greitai atsiprašė ir užbaigė pokalbį. Nuo to laiko jis su manimi net nesisveikina“, – sakė V. Kudermetova.
Not Rune tried to flirt with Veronika Kudermetova and he didn't know she was married 😩😩😩 pic.twitter.com/MakjbFEm74REKLAMAREKLAMA— Brian | #24inCincinnati (@stanpokey) July 29, 2025
V. Kudermetova dar 2015 m., vos sulaukusi pilnametystės, užmezgė romaną su gerokai vyresniu treneriu Sergejumi Demiochinu. 2017 m. jie susituokė.
S. Demiochinui dabar jau 41-eri metai. Jis kadaise irgi buvo profesionalus tenisininkas, bet didelių aukštumų nepasiekė ir laimėjo tik žemiausio lygio – ITF – turnyrus.
Šiuo metu tiek V. Kudermetova, tiek H. Rune lankosi Sinsinatyje (JAV), kur dalyvauja elitiniame teniso turnyre.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!