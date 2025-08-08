Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Flirtas teniso pasaulyje: Kudermetova prabilo apie Rune siųstas žinutes

2025-08-08 22:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 22:10

36-oji pasaulio raketė Veronika Kudermetova neseniai atskleidė sulaukusi asmeninių žinučių iš Danijos teniso žvaigždės Holgerio Rune (ATP-9). Anot 28-erių rusės, 6 metais jaunesnis danas buvo ja susidomėjęs.

Veronika Kudermetova ir Holgeris Rune | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

36-oji pasaulio raketė Veronika Kudermetova neseniai atskleidė sulaukusi asmeninių žinučių iš Danijos teniso žvaigždės Holgerio Rune (ATP-9). Anot 28-erių rusės, 6 metais jaunesnis danas buvo ja susidomėjęs.

0

„Rune neseniai man parašė žinutę. Aš jam atsakiau – berniuk, aš tau ne per sena? Pasakiau, kad jei jis peržiūrėtų mano nuotraukas „instagram“ paskyroje, tai pamatytų, kad turiu vyrą. Jis greitai atsiprašė ir užbaigė pokalbį. Nuo to laiko jis su manimi net nesisveikina“, – sakė V. Kudermetova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Kudermetova dar 2015 m., vos sulaukusi pilnametystės, užmezgė romaną su gerokai vyresniu treneriu Sergejumi Demiochinu. 2017 m. jie susituokė.

S. Demiochinui dabar jau 41-eri metai. Jis kadaise irgi buvo profesionalus tenisininkas, bet didelių aukštumų nepasiekė ir laimėjo tik žemiausio lygio – ITF – turnyrus.

Šiuo metu tiek V. Kudermetova, tiek H. Rune lankosi Sinsinatyje (JAV), kur dalyvauja elitiniame teniso turnyre.

