Lionelis Messi pateko į „Coldplay“ koncerto „bučinių kamerą“ ir sulaukė audringų ovacijų

Majamio „Inter“ kapitonas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotraukomis, kuriose jis pozuoja privačioje ložėje kartu su žmona Antonela ir trimis vaikais.

Tai buvo paskutinis „Coldplay“ pasirodymas Jungtinėse Valstijose jų turo „Music of the Spheres“ metu, o 38-erių L. Messi atrodė puikiai nusiteikęs –

Renginio metu buvęs „Barcelona“ lyderis ir jo žmona buvo parodyti milžiniškame ekrane, o „Coldplay“ vokalistas Chrisas Martinas pristatė aštuoniskart „Ballon d'Or“ laimėtoją dainuodamas: „Ačiū, kad atėjai šįvakar paklausyti mūsų grupės – tu esi visų laikų geriausias sportininkas.“

Publika tuomet pratrūko skanduotėmis: „Messi! Messi!“

Messi and his wife were shown at the Coldplay concert in Miami 😆



(via mrbusinesstravels/Instagram) pic.twitter.com/W9GybgvVgs