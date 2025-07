Azealia Banks paviešino pikantiškas Conoro McGregoro nuotraukas ir apkaltino jį nederamu elgesiu

A. Banks teigimu, C. McGregoras neva jai atsiuntė privačias žinutes, prie kurių pridėjo ir dvi savo nuotraukas. Jose airis užfiksuotas visiškai nuogas, o vienoje iš jų dar ir prisikabino svarmenį prie savo „pasididžiavimo“.

„Siunti „kalei“ savo kreivo „daikčiuko“ nuotraukas ir grasini, kad ji niekam apie tai nepraneštų. Conorai, tu žinai, kas aš tokia? Tai yra seksualinis priekabiavimas. Tu galvoji, kad gali priekabiauti prie manęs, siųsdamas savo p**** nuotraukas ir dar grasinti man, kad tik niekam apie tai neprasitarčiau? Mielasis, o tu dar bandai tapti Airijos prezidentu? Po velnių, pradėk naudoti apsauginį kremą nuo saulės“, – rašė A. Banks.

Po viena iš nuotraukų airis neva parašė: „Nebūk žiurkė, nes visos žiurkės yra sugaunamos“.

Po kita nuotrauka, kurioje airis prie p**** prisikabino svarmenį, buvo parašyta: „Kilnoju svarmenis“.

Tariamų nuogo C. McGregoro nuotraukų autentiškumas nėra patvirtintas. Neaišku, kas A. Banks iš tiesų siuntė tas nuotraukas, neaišku, ar jos buvo tikros, ar sukurtos dirbtinio intelekto. Pats C. McGregoras ir jo atstovai kilusio skandalo nepakomentavo.

I think you’re still stuck on his meat. It really wasn’t that exciting I see dicks all the time babe. https://t.co/aN1Fsu9vJj

