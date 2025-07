Mike'as Tysonas atskleidė, su Jake'u Paulu kovoti sutiko apsvaigęs nuo marihuanos

„Tikrai taip, – „Fox Sports“ žurnalistui Jacksonui Thompsonui sakė 59-erių metų M. Tysonas.

Jis pridūrė, kad greičiausiai nebūtų sutikęs kautis, jei būtų buvęs blaivus.

„Nelabai tuo tikiu, ne, nebūčiau to padaręs, – sakė M. Tysonas. – Nes be kanapių aš per daug įsijaučiu į savo jausmus. Su kanapėmis aš būnu labai objektyvus.“

Praėjusių metų lapkritį „AT&T“ stadione vykusioje kovoje M. Tysonas pralaimėjo vieningu teisėjų sprendimu. Tai buvo pirmoji M. Tysono profesionali kova nuo 2005 metų.

REKLAMA

Šis renginys pagerino kelis rekordus, įskaitant 18,1 mln. JAV dolerių surinktų už bilietus – tai didžiausias rezultatas JAV bokso istorijoje už Las Vegaso ribų. Kovą stebėjo daugiau nei 72 tūkst. žiūrovų, o visame pasaulyje ją per „Netflix“ žiūrėjo apie 60 mln.

Marihuanos legalizavimą palaikantis M. Tysonas sakė, kad vartojo šią medžiagą „visai netrukus“ prieš kovą su J. Paulu ir vėl iškart po jos.

„Kai tik baigiau kovą su J. Paulu, pasakiau: „Duokit man suktinę“, – sakė M. Tysonas. – Ringui dar nepalikus, pasakiau: „Man reikia suktinės tuoj pat... Išsinešdinkim iš čia.“